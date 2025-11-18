Liga gana a Emelec con gol del colombiano Medina por la ida de semifinales de Copa Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 17 nov (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito ganó este lunes por 1-2 a Emelec, en Guayaquil, con un gol agónico del colombiano Jeison Medina, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Ecuador.

Emelec se adelantó con tanto del peruano Alfonso Barco a los 4 minutos, quien se fue expulsado a los 51; mientras que Michael Estrada puso el empate a los 83, y el colombiano Medina anotó el gol del triunfo en la última acción del partido.

El Emelec aprovechó un tiro de esquina de José Francisco Cevallos para que Barco anotara el primer tanto del partido, con un violento disparo que pasó entre defensas y atacantes.

Cerca del final del primer tiempo el portero Alexander Domínguez soltó el balón y Jostin Cuero procuró anotar, pero su remate se estrelló en uno de los defensas, lo que salvó a Liga de Quito.

El equipo del técnico brasileño Tiago Nunes no logró imponer su juego, pues tanto el argentino Lisandro Alzugaray como el colombiano Jeison Medina carecieron de asistencias y acompañamiento para causarle peligro a Emelec, pese a que se quedó sin Barco desde el minuto 51.

El Rey de Copas se lanzó con todo al ataque en busca del empate, pero el orden con que se defendió Emelec y la ansiedad de los atacantes visitantes los llevó a la equivocación.

Mientras Liga incrementó sus ataques y dominio territorial, el local pasó a refugiarse en su zona y a defender en extremo la ventaja.

El gol del empate lo anotó Estrada, quien tras desequilibrar al defensa Diogo Bagüí, remató de primera intención para derrotar al portero Pedro Ortiz, tanto que fue corroborado por el árbitro Lenin Quiñónez con la asistencia del VAR.

Los jugadores del Emelec protestaron dos acciones puntuales en contra del árbitro: la expulsión del peruano Barco, y una jugada de Darío Mina, de Liga, que desvió con la mano la trayectoria del balón estando dentro de su área.

El partido de vuelta por las semifinales de la Copa Ecuador se disputará el próximo 3 de diciembre en el estadio de Liga de Quito. EFE

