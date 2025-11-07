Listado de nominaciones en las principales categorías de los Grammy 2026
Los Ángeles (EE.UU.), 7 nov (EFE).- El rapero californiano Kendrick Lamar se coronó este viernes como el artista con más nominaciones a los Grammy, con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Buny optará a seis gramófonos.
Este es el listado de nominaciones en las principales de las 95 categorías que se premian en los Grammy:
Grabación del año:
– ‘DtMF’ – Bad Bunny.
– ‘Manchild’ – Sabrina Carpenter.
– ‘Anxiety’ – Doechii.
– ‘Wildflower’ – Billie Eilish.
– ‘Abracadabra’ – Lady Gaga.
– ‘Luther’ – Kendrick Lamar con SZA.
– ‘The Subway’ – Chappell Roan.
– ‘APT.’ – Rosé, Bruno Mars.
Canción del año:
– ‘Abracadabra’ – compositores Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt (Lady Gaga).
– ‘Anxiety’ – compositores Jaylah Hickmon (Doechii).
– ‘APT.’ – compositores Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter (Rosé, Bruno Mars).
– ‘DtMF’ – compositores Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres (Bad Bunny).
– ‘Golden (De’KPop Demon Hunters’)’ – compositores EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami).
– ‘Luther’ – compositores Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington (Kendrick Lamar con SZA).
– ‘Manchild’ – compositores Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter).
– ‘Wildflower’ – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).
Álbum del año:
– ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ – Bad Bunny
– ‘Swag’ – Justin Bieber.
– ‘Man’s Best Friend’ – Sabrina Carpenter.
– ‘Let God Sort Em Out’ – Clipse, Pusha T & Malice.
– ‘Mayhem’ – Lady Gaga.
– ‘GNX’ – Kendrick Lamar.
– ‘Mutt’ – Leon Thomas.
– ‘Chromakopia’ – Tyler, the Creator.
Mejor nuevo artista:
– Olivia Dean .
– Katseye.
– The Marias.
– Addison Rae.
– sombr.
– Leon Thomas.
– Alex Warren.
– Lola Young.
Mejor álbum vocal de pop:
– ‘Swag’ – Justin Bieber.
– ‘Man’s Best Friend’ – Sabrina Carpenter.
– ‘Something Beautiful’ – Miley Cyrus.
– ‘Mayhem’ – Lady Gaga.
– ‘I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)’ – Teddy Swims.
Mejor interpretación de pop individual:
– ‘Daisies’ — Justin Bieber.
– ‘Manchild’ — Sabrina Carpenter.
– ‘Disease’ — Lady Gaga.
– ‘The Subway’ — Chappell Roan.
– ‘Messy’ — Lola Young.
Mejor interpretación de pp en dúo o grupo:
– ‘Defying Gravity’ – Cynthia Erivo & Ariana Grande.
– ‘Golden’ (De ‘KPop Demon Hunters’) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami.
– ‘Gabriela’ – Katseye ‘APT.’ – Rosé, Bruno Mars.
– ’30 for 30′ – SZA With Kendrick Lamar.
Mejor álbum de música urbana:
– ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ — Bad Bunny.
– ‘Mixteip’ — J Balvin.
– ‘FERXXO VOL X: Sagrado’ — Feid.
– ‘NAIKI’ — Nicki Nicole.
– ‘EUB DELUXE’ — Trueno.
– ‘SINFÓNICO (En Vivo)’ — Yandel.
Mejor grabación de dance pop:
– ‘Bluest Flame’ – Selena Gomez & Benny Blanco.
– ‘Abracadabra’ — Lady Gaga.
– ‘Midnight Sun’ – Zara Larsson.
– ‘Just Keep Watching’ (De ‘F1 The Movie’).
– ‘Illegal’ – PinkPantheress.
Mejor álbum vocal de pop tradicional:
– ‘Wintersongs’ — Laila Biali.
– ‘The Gift of Love’ — Jennifer Hudson.
– ‘Who Believes in Angels?’ — Elton John & Brandi Carlile.
– ‘Harlequin’ — Lady Gaga.
– ‘A Matter of Time’ — Laufey.
– ‘The Secret Of Life: Partners, Volume 2’ — Barbra Streisand.
Mejor álbum de pop latino:
– ‘Cosa Nuestra’ – Rauw Alejandro.
– ‘Bogotá (Deluxe)’ – Andrés Cepeda.
– ‘Tropicoqueta’ – Karol G.
– ‘Cancionera’ – Natalia Lafourcade.
– ‘¿Y ahora qué?’ – Alejandro Sanz.
Mejor álbum de rock:
– ‘Private Music’ — Deftones.
– ‘I Quit’ — Haim.
– ‘From Zero’ — Linkin Park.
– ‘Never Enough’ — Turnstile.
– ‘Idols’ — Yungblud.
Mejor álbum de rap:
– Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
– Glorious – GloRilla
– God Does Like Ugly – JID
– GNX – Kendrick Lamar
– Chromakopia – Tyler, the Creator
Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)
– ‘MALA MÍA’ — Fuerza Regida, Grupo Frontera.
– ‘Y Lo Que Viene’ — Grupo Frontera.
– ‘Sin Rodeos’ — Paola Jara.
– ‘Palabra De To’s (Seca)’ — Carín León.
– ‘Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)’ — Bobby Pulido.
Mejor álbum de jazz latino:
– ‘La Fleur de Cayenne’ — Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band.
– ‘The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico’ — Arturo O’Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa.
– ‘Mundoagua’ – Celebrating Carla Bley — Arturo O’Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra.
– ‘A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole’ — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.
– ‘Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard’ — Miguel Zenón Quartet.
Mejor álbum de rock latino o alternativo:
– ‘Genes Rebeldes’ — Aterciopelados.
– ‘ASTROPICAL’ — Bomba Estéreo, Rawayana.
– ‘PAPOTA’ — CA7RIEL & Paco Amoroso.
– ‘ALGORHYTHM’ — Los Wizzards.
– ‘Novela’ — Fito Paez.
Mejor álbum de música latina tropical:
– ‘Fotografías’ — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta .
– ‘Raíces’ — Gloria Estefan.
– ‘Clásicos 1.0’ — Grupo Niche.
– ‘Bingo’ — Alain Pérez.
– ‘Debut y Segunda Tanda, Vol. 2’ — Gilberto Santa Rosa.
Mejor interpretación de música global:
– ‘EoO’ — Bad Bunny .
– ‘Cantando en el Camino’ — Ciro Hurtado.
– ‘JERUSALEMA’ — Angélique Kidjo.
– ‘Inmigrante Y Que?’ — Yeisy Rojas.
– ‘Shrini’s Dream (Live)’ — Shakti.
– ‘Daybreak’ — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar.
Mejor video musical:
– ‘Young Lion’ — Sade.
– ‘Manchild’ — Sabrina Carpenter.
– ‘So Be It’ — Clipse.
– ‘Anxiety’ — Doechii.
– ‘Love’ — OK Go.
Mejor álbum de teatro musical:
– ‘Buena Vista Social Club’.
– ‘Death Becomes Her’.
– ‘Gypsy’.
– ‘Just In Time’.
– ‘Maybe Happy Ending’.
Mejor portada de disco:
– ‘Chromakopia’ — Shaun Llewellyn & Luis ‘Panch’ Perez, art directors (Tyler, the Creator).
– ‘The Crux’ — William Wesley II, art director (Djo).
– ‘Debí Tirar Más Fotos’ — Benito Antonio Martinez Ocasio, art director (Bad Bunny).
– ‘Glory’ — Cody Critcheloe & Andrew J.S., art directors (Perfume Genius).
– ‘Moisturizer’ — Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale, art directors (Wet Leg).
Mejor productor del año de música no clásica:
– Dan Auerbach.
– Cirkut.
– Dijon.
– Blake Mills.
– Sounwave.
Mejor compositor del año de música no clásica:
– Amy Allen.
– Edgar Barrera.
– Jessie Jo Dillon.
– Tobias Jesso Jr.
– Laura Veltz. EFE
