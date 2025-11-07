Listado de nominaciones en las principales categorías de los Grammy 2026

7 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 7 nov (EFE).- El rapero californiano Kendrick Lamar se coronó este viernes como el artista con más nominaciones a los Grammy, con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Buny optará a seis gramófonos.

Este es el listado de nominaciones en las principales de las 95 categorías que se premian en los Grammy:

Grabación del año:

– ‘DtMF’ – Bad Bunny.

– ‘Manchild’ – Sabrina Carpenter.

– ‘Anxiety’ – Doechii.

– ‘Wildflower’ – Billie Eilish.

– ‘Abracadabra’ – Lady Gaga.

– ‘Luther’ – Kendrick Lamar con SZA.

– ‘The Subway’ – Chappell Roan.

– ‘APT.’ – Rosé, Bruno Mars.

Canción del año:

– ‘Abracadabra’ – compositores Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt (Lady Gaga).

– ‘Anxiety’ – compositores Jaylah Hickmon (Doechii).

– ‘APT.’ – compositores Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter (Rosé, Bruno Mars).

– ‘DtMF’ – compositores Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres (Bad Bunny).

– ‘Golden (De’KPop Demon Hunters’)’ – compositores EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami).

– ‘Luther’ – compositores Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington (Kendrick Lamar con SZA).

– ‘Manchild’ – compositores Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter).

– ‘Wildflower’ – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).

Álbum del año:

– ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ – Bad Bunny

– ‘Swag’ – Justin Bieber.

– ‘Man’s Best Friend’ – Sabrina Carpenter.

– ‘Let God Sort Em Out’ – Clipse, Pusha T & Malice.

– ‘Mayhem’ – Lady Gaga.

– ‘GNX’ – Kendrick Lamar.

– ‘Mutt’ – Leon Thomas.

– ‘Chromakopia’ – Tyler, the Creator.

Mejor nuevo artista:

– Olivia Dean .

– Katseye.

– The Marias.

– Addison Rae.

– sombr.

– Leon Thomas.

– Alex Warren.

– Lola Young.

Mejor álbum vocal de pop:

– ‘Swag’ – Justin Bieber.

– ‘Man’s Best Friend’ – Sabrina Carpenter.

– ‘Something Beautiful’ – Miley Cyrus.

– ‘Mayhem’ – Lady Gaga.

– ‘I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)’ – Teddy Swims.

Mejor interpretación de pop individual:

– ‘Daisies’ — Justin Bieber.

– ‘Manchild’ — Sabrina Carpenter.

– ‘Disease’ — Lady Gaga.

– ‘The Subway’ — Chappell Roan.

– ‘Messy’ — Lola Young.

Mejor interpretación de pp en dúo o grupo:

– ‘Defying Gravity’ – Cynthia Erivo & Ariana Grande.

– ‘Golden’ (De ‘KPop Demon Hunters’) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami.

– ‘Gabriela’ – Katseye ‘APT.’ – Rosé, Bruno Mars.

– ’30 for 30′ – SZA With Kendrick Lamar.

Mejor álbum de música urbana:

– ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ — Bad Bunny.

– ‘Mixteip’ — J Balvin.

– ‘FERXXO VOL X: Sagrado’ — Feid.

– ‘NAIKI’ — Nicki Nicole.

– ‘EUB DELUXE’ — Trueno.

– ‘SINFÓNICO (En Vivo)’ — Yandel.

Mejor grabación de dance pop:

– ‘Bluest Flame’ – Selena Gomez & Benny Blanco.

– ‘Abracadabra’ — Lady Gaga.

– ‘Midnight Sun’ – Zara Larsson.

– ‘Just Keep Watching’ (De ‘F1 The Movie’).

– ‘Illegal’ – PinkPantheress.

Mejor álbum vocal de pop tradicional:

– ‘Wintersongs’ — Laila Biali.

– ‘The Gift of Love’ — Jennifer Hudson.

– ‘Who Believes in Angels?’ — Elton John & Brandi Carlile.

– ‘Harlequin’ — Lady Gaga.

– ‘A Matter of Time’ — Laufey.

– ‘The Secret Of Life: Partners, Volume 2’ — Barbra Streisand.

Mejor álbum de pop latino:

– ‘Cosa Nuestra’ – Rauw Alejandro.

– ‘Bogotá (Deluxe)’ – Andrés Cepeda.

– ‘Tropicoqueta’ – Karol G.

– ‘Cancionera’ – Natalia Lafourcade.

– ‘¿Y ahora qué?’ – Alejandro Sanz.

Mejor álbum de música urbana:

– ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ — Bad Bunny.

– ‘Mixteip’ — J Balvin.

– ‘FERXXO VOL X: Sagrado’ — Feid.

– ‘NAIKI’ — Nicki Nicole.

– ‘EUB DELUXE’ — Trueno.

– ‘SINFÓNICO (En Vivo)’ — Yandel.

Mejor álbum de rock:

– ‘Private Music’ — Deftones.

– ‘I Quit’ — Haim.

– ‘From Zero’ — Linkin Park.

– ‘Never Enough’ — Turnstile.

– ‘Idols’ — Yungblud.

Mejor álbum de rap:

– Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

– Glorious – GloRilla

– God Does Like Ugly – JID

– GNX – Kendrick Lamar

– Chromakopia – Tyler, the Creator

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)

– ‘MALA MÍA’ — Fuerza Regida, Grupo Frontera.

– ‘Y Lo Que Viene’ — Grupo Frontera.

– ‘Sin Rodeos’ — Paola Jara.

– ‘Palabra De To’s (Seca)’ — Carín León.

– ‘Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)’ — Bobby Pulido.

Mejor álbum de jazz latino:

– ‘La Fleur de Cayenne’ — Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band.

– ‘The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico’ — Arturo O’Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa.

– ‘Mundoagua’ – Celebrating Carla Bley — Arturo O’Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra.

– ‘A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole’ — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

– ‘Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard’ — Miguel Zenón Quartet.

Mejor álbum de rock latino o alternativo:

– ‘Genes Rebeldes’ — Aterciopelados.

– ‘ASTROPICAL’ — Bomba Estéreo, Rawayana.

– ‘PAPOTA’ — CA7RIEL & Paco Amoroso.

– ‘ALGORHYTHM’ — Los Wizzards.

– ‘Novela’ — Fito Paez.

Mejor álbum de música latina tropical:

– ‘Fotografías’ — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta .

– ‘Raíces’ — Gloria Estefan.

– ‘Clásicos 1.0’ — Grupo Niche.

– ‘Bingo’ — Alain Pérez.

– ‘Debut y Segunda Tanda, Vol. 2’ — Gilberto Santa Rosa.

Mejor interpretación de música global:

– ‘EoO’ — Bad Bunny .

– ‘Cantando en el Camino’ — Ciro Hurtado.

– ‘JERUSALEMA’ — Angélique Kidjo.

– ‘Inmigrante Y Que?’ — Yeisy Rojas.

– ‘Shrini’s Dream (Live)’ — Shakti.

– ‘Daybreak’ — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar.

Mejor video musical:

– ‘Young Lion’ — Sade.

– ‘Manchild’ — Sabrina Carpenter.

– ‘So Be It’ — Clipse.

– ‘Anxiety’ — Doechii.

– ‘Love’ — OK Go.

Mejor álbum de teatro musical:

– ‘Buena Vista Social Club’.

– ‘Death Becomes Her’.

– ‘Gypsy’.

– ‘Just In Time’.

– ‘Maybe Happy Ending’.

Mejor portada de disco:

– ‘Chromakopia’ — Shaun Llewellyn & Luis ‘Panch’ Perez, art directors (Tyler, the Creator).

– ‘The Crux’ — William Wesley II, art director (Djo).

– ‘Debí Tirar Más Fotos’ — Benito Antonio Martinez Ocasio, art director (Bad Bunny).

– ‘Glory’ — Cody Critcheloe & Andrew J.S., art directors (Perfume Genius).

– ‘Moisturizer’ — Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale, art directors (Wet Leg).

Mejor productor del año de música no clásica:

– Dan Auerbach.

– Cirkut.

– Dijon.

– Blake Mills.

– Sounwave.

Mejor compositor del año de música no clásica:

– Amy Allen.

– Edgar Barrera.

– Jessie Jo Dillon.

– Tobias Jesso Jr.

– Laura Veltz. EFE

