LLega a Cuba ayuda humanitaria enviada por EE.UU. para damnificados del huracán Melissa

3 minutos

La Habana, 14 ene (EFE).- La asistencia humanitaria enviada por Estados Unidos para apoyar a los damnificados por el huracán Melissa en Cuba llegó este miércoles al este de la isla y comenzará a ser distribuida por Cáritas, según confirmó la organización católica en redes sociales.

En un comunicado, la entidad religiosa afirmó que el envío llegó al aeropuerto de Holguín (oriente).

También señaló que la ayuda la repartirá «de conjunto» con la agencia internacional estadounidense Servicios de Auxilio Católico (CRS, por sus siglas en inglés) y con el apoyo de Cáritas Alemania.

Cáritas añadió que los paquetes serán entregados «directamente de las manos» de la organización y de forma gratuita.

El Gobierno de EE.UU. comenzó este miércoles a enviar asistencia humanitaria por un valor de 3 millones de dólares, como alimentos y productos del hogar a 24.000 personas en Cuba casi tres meses después de los estragos que dejó en la isla el huracán Melissa, el ciclón más potente del Atlántico en 2025.

El Departamento de Estado anunció el despegue de un avión con ayuda desde Miami a Holguín, mientras que otro saldrá el viernes de la misma urbe de Florida a Santiago de Cuba, cada uno con 525 paquetes de comida y 650 de higiene, y agua para 1.000 familias.

Por su parte, Cáritas dijo que espera que el resto de ayuda humanitaria arribe posteriormente «por vía marítima» para beneficiar a 6.000 familias en las «diócesis orientales» de «Holguín-Las Tunas, Bayamo-Manzanillo, Santiago de Cuba y Guantánamo-Baracoa».

Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en redes sociales que Washington trabaja «con la iglesia católica» y sus «socios para garantizar que la ayuda directamente al pueblo cubano, no al régimen ilegítimo».

Los apoyos incluyen arroz, fríjoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

El huracán Melissa, el tercero más intenso jamás registrado en el Atlántico, dejó más de 100 muertos en conjunto en Jamaica, Haití, República Dominicana y Panamá, además de ser el ciclón más potente de la temporada del Atlántico de 2025 tras tocar tierra en Jamaica como categoría 5 el 28 de octubre pasado.

El Gobierno cubano no informó de víctimas, pero reportó, según datos oficiales, daños en más de 90.000 viviendas, 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

Ante el desastre, Estados Unidos prometió 37 millones de dólares a los países afectados, según la última actualización del Departamento de Estado, aunque en Cuba trabaja de forma directa con la asociación Catholic Relief Services, evitando la intervención del Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. EFE

jce/sbb