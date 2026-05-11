Llegan a Alemania cuatro pasajeros sin síntomas evacuados del crucero HV Hondius

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(Actualiza con declaraciones hospital Fráncfort)

Berlín, 11 may (EFE).- Cuatro pasajeros alemanes evacuados del crucero HV Hondius desde la isla española de Tenerife han sido trasladados a la Clínica Universitaria de Fráncfort, en el oeste de Alemania, donde permanecen aislados sin síntomas.

«Podemos confirmar que esta mañana de madrugada, a las 2:30 horas (00.30 GMT), han llegado cuatro personas que han tenido contacto (con el virus) al hospital universitario de Fráncfort», declaró este lunes un portavoz del Ministerio de Sanidad, Martin Elsässer, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín.

A lo largo de este lunes está previsto que los cuatro sean trasladados a sus regiones de origen, es decir, Berlín (este), Baden-Württemberg y Baviera (ambas en el sur) y Schleswig-Holstein (norte), en un desplazamiento organizado por las autoridades regionales y municipales, agregó.

«Seguimos estimando que el riesgo para la población es muy bajo», enfatizó Elsässer, que subrayó que las cuatro personas no han mostrado por el momento síntomas de ningún tipo.

El portavoz dio por sentado que la cuarentena será cumplida por los afectados en su hogar y que tendrá una duración correspondiente al periodo de incubación del hantavirus, de 45 días, aunque según la cadena RBB el pasajero que será trasladado a Berlín permanecerá aislado en el hospital universitario de la Charité.

Ante las preguntas de los periodistas, Elsässer señaló también que en base a la Ley de Enfermedades Infecciosas, y como fue también el caso durante la pandemia de la covid-19, corresponderá a las autoridades sanitarias municipales vigilar el cumplimiento de la cuarentena.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Martin Giese, agradeció la cooperación al Gobierno de los Países Bajos, desde cuya ciudad de Eindhoven fueron transportados los cuatro alemanes evacuados desde Tenerife, aunque también señaló que se ha trabajado «estrechamente» con otros países europeos.

El departamento de prensa de la Clínica Universitaria de Fráncfort confirmó a EFE que, por el momento, los cuatro pasajeros del crucero se encuentran en una estación de aislamiento especializada, donde se les está sometiendo a exámenes médicos y se les han tomado pruebas para ser analizadas en laboratorios virológicos.

«Las personas examinadas se encuentran bien. Por el momento no se ha dado ningún síntoma de que estén enfermos», declaró el director de la estación de aislamiento para virus altamente patógenos del hospital de Fráncfort, Timo Wolf.

Mientras tanto, otra pasajera alemana del HV Hondius está ingresada desde la semana pasada en la clínica universitaria de Düsseldorf, en el oeste del país, después de haber tenido «contacto estrecho» con una de las mujeres que murieron tras contagiarse del virus.

Según informó el viernes pasado la institución sanitaria, los análisis de laboratorio no han podido detectar la presencia del virus y su estado clínico es estable, pero pese a ello la mujer permanecerá en observación y será sometida a más controles, ya que el periodo de incubación del hantavirus es muy variable.

Ese lunes trascendió la noticia de que ha dado positivo uno de los 17 estadounidenses que están siendo repatriados desde Canarias hacia su país, a bordo de un avión con unidades de biocontención, y otro presenta síntomas leves por posible hantavirus.

Además, una francesa de los cinco que el domingo fueron evacuados a París desde Tenerife y que presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo de repatriación, ha dado positivo en el test al que se le sometió. EFE

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