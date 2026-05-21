Llegan a Estambul tres aviones con activistas de la flotilla detenidos por Israel

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Estambul, 21 may (EFE).- Tres aviones de Turkish Airlines que transportaban activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos esta semana por Israel en aguas internacionales, llegaron a Estambul en la tarde de este jueves.

Los activistas que resultaron heridos fueron trasladados en ambulancias que esperaban en el aeropuerto, mientras que el resto fue recibido en la sala VIP del aeropuerto por sus familiares y numerosos funcionarios.

Tras la ceremonia de recepción, se espera que sean trasladados al Instituto de Medicina Forense de Estambul para someterse a exámenes como parte de una investigación iniciada por la fiscalía de Estambul, según informó la agencia estatal turca Anadolu. EFE

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