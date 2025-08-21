The Swiss voice in the world since 1935

Lluvia de zapatos interrumpe por unos minutos el partido de Millonarios y Unión Magdalena

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 20 ago (EFE).- El partido entre Millonarios y Unión Magdalena, correspondiente a la primera fecha de la liga colombiana, fue interrumpido por unos minutos este miércoles después de que los hinchas azules lanzaran una lluvia de zapatos en el estadio Nemesio Camacho ‘el Campín’ en protesta por el mal momento del equipo bogotano.

El encuentro, aplazado de la jornada inicial, transcurrió con normalidad hasta el minuto 50, cuando Unión Magdalena marcó su segundo gol y comenzó la protesta: en la tribuna norte arrojaron centenares de zapatos, mientras que en la sur algunos barristas intentaron invadir el campo.

El árbitro interrumpió el juego por más de 15 minutos y envió a los jugadores a los vestuarios antes de reanudar el compromiso, que terminó 1-2 a favor de Unión Magdalena.

Millonarios se había adelantado al minuto 7 del partido con gol de Beckham Castro, pero Jannenson Sarmiento empató doce minutos después.

En el 50, tras un pase de Ricardo Márquez, Sarmiento volvió a marcar. La jugada fue revisada por una posible posición irregular, pero el juez validó el tanto, lo que desató los disturbios.

Millonarios atraviesa una mala racha este semestre, sumando cinco derrotas y un empate en esta fase del torneo local.

Con solo una unidad, el conjunto capitalino se hunde en el fondo de la tabla de clasificación y una parte de su hinchada reclama la salida del técnico David González. EFE

csr/joc/hbr

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR