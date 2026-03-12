Lluvias torrenciales provocan filtraciones en las terminales de Fiumicino en Roma

1 minuto

Roma, 12 mar (EFE).- Un episodio de lluvias torrenciales registrado este jueves en Roma ha provocado inundaciones y filtraciones de agua en el interior de las terminales del aeropuerto internacional Leonardo Da Vinci-Fiumicino, según medios italianos.

Las intensas precipitaciones han causado que el agua se filtrara a través del techo en diversas áreas de las terminales 1 y 3, afectando a zonas de tránsito y mostradores de facturación.

Las imágenes captadas por los viajeros muestran pasillos anegados y agua cayendo sobre los asientos en las salas de espera y las tiendas, lo que ha obligado a los servicios de mantenimiento a intervenir con urgencia.

Pese a lo aparatoso de las filtraciones dentro del edificio, la sociedad gestora del aeropuerto ha informado, de acuerdo a medios locales, que la operatividad de las pistas no se ha visto comprometida y los vuelos mantienen su programación habitual.

No obstante, se ha recomendado a los pasajeros a prever posibles retrasos en los accesos por carretera al aeropuerto debido a las balsas de agua formadas en la red vial de los alrededores de la capital italiana. EFE

mla/sam/acm

(vídeo)