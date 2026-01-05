Localidades de Suiza anuncian verificaciones en establecimientos tras el mortal incendio

2 minutos

Ginebra, 5 ene (EFE).- Varias ciudades y localidades más pequeñas de Suiza han anunciado este lunes que tomarán medidas para prevenir que una tragedia similar al incendio ocurrido en la estación de esquí de Crans Montana pueda repetirse en otro lugar de diversión o que recibe público.

El incendio provocó la muerte de cuarenta jóvenes (la mitad de edades entre 14 y 17 años), cuyos restos han sido plenamente identificados mediante pruebas de ADN y han sido devueltos a sus familias.

La ciudad de Lausana ha indicado que esta mañana ha enviado una comunicación a más de 600 establecimientos para solicitarles la verificación de su protocolo de seguridad y asegurarse de que las normas vigentes se respetan.

Los locales implicados son en particular discotecas, bares y restaurantes, así como cafés y salas de conciertos que tengan un bar.

Lausana es la cuarta aglomeración urbana más importante de Suiza y con una población joven considerable debido a que cuenta con importantes centros de enseñanza superior, como la Universidad de Lausana y el Instituto Politécnico Federal de Lausana (EPFL), considerado un centro de excelencia educativa a nivel internacional.

Asimismo, distintas localidades del cantón de Berna, como Adelboden y Lauterbrunnen, han indicado que verificarán en los próximos días la seguridad de los establecimientos de restauración ante el inicio el próximo fin de semana del campeonato mundial de esquí

En Lauterbrunnen, las autoridades han decidido proceder a un nuevo control de todos los establecimientos para asegurarse del cumplimiento de las reglas.

Los propietarios además deberán verificar la presencia de materiales inflamables (incluido en los vestuarios) y si las salidas de emergencia están bien señalizadas y libres de todo obstáculo. EFE

is/cg