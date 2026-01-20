Londres defiende que el acuerdo sobre Chagos garantiza operaciones del R.Unido y EE.UU.

Londres, 20 ene (EFE).- El Gobierno del Reino Unido se defendió este martes de las críticas del presidente Donald Trump a la entrega británica del archipiélago de Chagos a Mauricio al subrayar que el acuerdo con ese país del océano Índico garantiza las operaciones militares conjuntas de Londres y Washington en la isla de Diego García.

El Reino Unido «nunca comprometerá su seguridad nacional», puntualizó a los medios un portavoz del Ejecutivo laborista después de que Trump calificase de «GRAN ESTUPIDEZ» el pacto para ceder la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio, acordado en 2025, y de arrendar Diego García por un periodo de 99 años.

Antes de emprender su viaje a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, el líder republicano dijo en su portal de Truth Social que la entrega Chagos es una de las razones por las que su país deba hacerse con el control de Groenlandia.

El portavoz británico resaltó que el pacto garantiza la base conjunta con EE.UU. durante generaciones, «con sólidas disposiciones para mantener intactas sus capacidades únicas y a nuestros adversarios a raya.»

«Ha sido acogido con satisfacción pública por EE. UU., Australia y todos los demás aliados de los Cinco Ojos (grupo de inteligencia integrado por Reino Unido, EE.UU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), así como por socios internacionales clave como India, Japón y Corea del Sur», puntualizó.

Antes, Darren Jones, secretario jefe del primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a la cadena BBC que el acuerdo para entregar Chagos otorga al Reino Unido «garantías de seguridad muy importantes sobre el funcionamiento de la isla y los mares cercanos. Esta es la manera correcta de asegurar el futuro de la isla (Diego García)».

«La geopolítica es cada vez más volátil, lo reconozco», admitió Jones, pero «no deberíamos dejarnos intimidar por ello», en clara referencia a la posición de Trump sobre Chagos y Groenlandia.

En su portal de Truth Social, el líder republicano escribió que «el Reino Unido ceda territorios extremadamente importantes es un acto de GRAN ESTUPIDEZ, y se suma a una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida».

Trump se refirió a Chagos mientras intensifica su discurso a favor de comprar Groenlandia, parte del Reino de Dinamarca, por considerar que, si no lo hace EE.UU., lo hará Rusia o China, algo que, en su opinión, supone un problema de seguridad nacional para Washington.

«Sorprendentemente, nuestro ‘magnífico’ aliado de la OTAN, el Reino Unido, planea ceder la isla de Diego García, sede de una vital base militar estadounidense, a Mauricio, sin motivo alguno. Sin duda, China y Rusia han notado este acto de absoluta debilidad», afirma el presidente en su portal.

«Estas son potencias internacionales que solo reconocen la fuerza, razón por la cual Estados Unidos, bajo mi liderazgo, goza ahora, después de tan solo un año, de un respeto sin precedentes», resaltó Trump, que concluye su mensaje pidiendo a Dinamarca y sus aliados europeos que hagan lo correcto sobre Groenlandia.

Londres ha defendido que el pacto con Mauricio era necesario porque los fallos de tribunales internacionales a favor de las reclamaciones de soberanía de Mauricio amenazaban el futuro de la base militar.

La crítica de Trump al acuerdo de Chagos se produjo cuando la legislación para finalizar el acuerdo sobre Chagos se encuentra aún en trámite parlamentario en el Parlamento británico.

Tras conocerse las afirmaciones de Trump, la líder conservadora británica (en la oposición), Kemi Badenoch, declaró que pagar para entregar el archipiélago de Chagos «no es solo un acto de estupidez, sino un completo autosabotaje.»

«He sido clara y, lamentablemente, en este tema el presidente Trump tiene razón. El plan de Keir Starmer de entregar las islas Chagos es una política terrible que debilita la seguridad del Reino Unido y entrega nuestro territorio soberano. Y, por si fuera poco, nos debilita a nosotros y a nuestros aliados de la OTAN frente a nuestros enemigos», añadió la política ‘tory’, que consideró que Starmer tiene ahora la oportunidad de «cambiar de rumbo» sobre este asunto.

El líder del partido Reform UK, Nigel Farage, escribió en X que Trump ha «vetado la entrega de las islas Chagos».

El Gobierno firmó un acuerdo en mayo de 2025 para devolver la soberanía de Chagos a Mauricio, después de largas negociaciones iniciadas bajo la anterior administración conservadora, a raíz de una opinión consultiva de 2019 de la Corte Internacional de Justicia que dictaminó que el Reino Unido debía ceder el control.

El Reino Unido acordó pagar a Mauricio al menos 120 millones de libras anuales (138 millones de euros) durante los 99 años de vigencia del acuerdo de arrendamiento de la base de Diego García. EFE

