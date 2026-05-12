Londres destinará más de 130 millones de euros para drones en una futura misión en Ormuz

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Londres, 12 may (EFE).- El Reino Unido anunció este martes que destinará una nueva partida de financiación de 115 millones de libras esterlinas (132,5 millones de euros) para contribuir con drones detectores de minas y sistemas antidrones en una futura misión multinacional que proteja la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Esta tarde, durante una cumbre virtual con ministros de defensa de más de 40 países copresidida por Londres y París, el titular británico del ramo, John Healey, comentó que esta misión en el estrecho -actualmente cerrado por la guerra entre Estados Unidos e Irán- será «defensiva, independiente y creíble» y entrará en funcionamiento «cuando las condiciones lo permitan».

En un comunicado, el Ministerio británico de Defensa indicó hoy que la contribución británica a la misión en Ormuz incluirá, entre otros, equipos autónomos para la detección de minas, sistemas antidrones de última generación, así como aviones de combate Typhoon y el buque de guerra HMS Dragon, uno de los más potentes del Reino Unido, que ya está de camino a Oriente Medio.

Además, Londres también aportará su sistema ‘Beehive’ de lanchas no tripuladas, militares británicos de alto nivel especialistas en operaciones de desminado.

Healey defendió en la reunión el papel «fundamental» y de coordinación que el Reino Unido está jugando en lo que respecta a la seguridad del estrecho de Ormuz y agregó: «La nueva financiación para los sistemas autónomos de detección de minas y antidrones, junto a nuestros avanzados aviones Typhoon y el HMS Dragon son compromisos firmes y claros».

Por su parte, el ministerio dijo que otras naciones aprovecharon el encuentro de este martes para anunciar «sus respectivas contribuciones» a la futura misión militar multinacional en Ormuz, si bien no dio más detalles al respecto.

Desde el inicio del vigente conflicto en Oriente Medio, el Reino Unido ha rechazado participar de manera activa con Estados Unidos e Israel en los ataques conjuntos contra Irán pero, escudándose en una posición «defensiva», ha permitido el uso de bases británicas a Washington y han aumentado su presencia militar en la región.

El estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que pasa el 20 % del flujo marítimo de petróleo a nivel global, permanece bloqueado desde el pasado 28 de febrero, tras el estallido de la guerra.

Washington y Teherán continúan las negociaciones para cerrar un acuerdo de paz, pese a que las últimas propuestas hayan sido rechazadas. Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este lunes de que el alto el fuego vigente desde abril con Irán es «increíblemente frágil». EFE

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