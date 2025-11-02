Londres investiga como posible terrorismo apuñalamiento en un tren, con 9 heridos críticos

Londres, 2 nov (EFE).- Nueve personas se encuentran en estado crítico tras haber sido apuñaladas ayer en un tren que se dirigía a Londres desde el norte de Inglaterra, en un suceso que ya implica a la Policía antiterrorista.

Aunque hay dos detenidos desde hace doce horas nada se ha filtrado sobre ellos, pero la unidad antiterrorista de la Policía ya está involucrada en la investigación, según ha declarado la Policía de transportes.

El tren circulaba entre Doncaster y la estación de King´s Cross en el norte de Londres, e iba repleto de gente en un sábado noche, pero fue forzado a parar en Huntingdon, a 126 kilómetros de norte, tras recibir la Policía llamadas de alerta por un ataque en este tren regional. EFE

