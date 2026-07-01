Los «lefebvrianos» ordenan cuatro obispos sin permiso del papa y provocan un nuevo cisma

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Ciudad del Vaticano, 1 jul (EFE).- La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), congregación ultratradicionalista conocida como los ‘lefebvrianos’, ordenó este miércoles a cuatro obispos en la localidad de Écône (Suiza) sin la autorización del papa, por lo que los miembros de la congregación serán excomulgados en un nuevo cisma en el seno de la Iglesia Católica.

Entre las montañas del valle del Ródano, en Suiza, donde han acudido cerca de 15.000 de personas entre fieles y curiosos y en una ceremonia retransmitida por las redes sociales en varios idiomas, los «lefebvrianos» hicieron caso omiso a las peticiones de León XIV de que dieran marcha atrás y celebraron las ordenaciones.

Esta congregación ultraconservadora fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre está en contra de algunos preceptos del Concilio Vaticano II.

Juan Pablo II ya excomulgó a su fundador y a los cuatro obispos que ordenó en 1988 sin su beneplácito, mientras que Benedicto XIV en 2009 levantó la excomunión aunque habían mantenido un pulso con la Iglesia. EFE

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