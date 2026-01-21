Los acreedores de Cuba reconocen los «esfuerzos» de La Habana por saldar deudas

La Habana, 21 ene (EFE).- Los principales acreedores de Cuba, reunidos en el Club de París, reconocieron los «esfuerzos» de la isla para cumplir con sus acuerdos en materia de devolución de las deudas contraídas, según informaron este miércoles medios oficiales cubanos.

Una delegación del Gobierno cubano, encabezados por el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva, se reunió en París con representantes de más de una docena de países.

Según reportó la agencia Prensa Latina, la delegación cubana expuso la compleja situación económico-financiera que atraviesa la isla, en referencia a la profunda crisis en que se encuentra la isla desde hace más de seis años.

En ese sentido, la parte cubana subrayó que las sanciones de EE.UU. se han recrudecido hasta «niveles sin precedentes» en este segundo mandato del presidente Donald Trump, medidas que constituyen «el principal obstáculo» de la isla para su desarrollo.

Tanto Cuba como sus contrapartes subrayaron la importancia de mantener «los vínculos constructivos alcanzados» en este ámbito.

Cuba y el Club de París acordaron en enero de 2025 modificar los términos de los acuerdos de 2021 y 2015 ante la imposibilidad cubana para satisfacer sus compromisos.

El grupo de acreedores indicó en un comunicado que el nuevo pacto ofrecía a La Habana «condiciones más ventajosas para hacer frente a sus dificultades económicas y financieras en los próximos años», así como la posibilidad de «preservar» las relaciones financieras entre las partes.

Cuba firmó en 2015 un histórico acuerdo con el Club de París, que le condonó 8.500 millones de dólares de una deuda total de 11.000 millones, con el compromiso de La Habana de pagar en plazos el importe restante hasta 2023.

El país caribeño incumplió parcialmente sus obligaciones en 2019, y en 2020, en plena crisis económica por la pandemia, se declaró incapaz de satisfacer los pagos correspondientes.

Entonces solicitó una moratoria de dos años para un total de unos 200 millones en pagos atrasados. El Club de París sólo aceptó retrasar un año los plazos, con la posibilidad de renegociar.

A mediados de 2021, las partes acordaron un plazo adicional para los compromisos adquiridos en 2015.

La economía cubana se ha contraído un 15 % en los últimos cinco años, según cifras oficiales. El Estado sufre graves problemas financieros y de liquidez, y empresas e individuos tienen grandes dificultades para retirar su efectivo.

La pandemia, las sanciones estadounidense y fallidas políticas económicas y monetarias han agravado problemas estructurales de décadas de la economía isleña.

El grupo de acreedores de Cuba incluye a Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Japón, los Países Bajos, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. EFE

