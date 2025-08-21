Los aeropuertos polacos lideran el crecimiento europeo con récord de pasajeros

2 minutos

Cracovia (Polonia), 21 ago (EFE).- Los aeropuertos de Polonia registraron en los primeros siete meses de este año el crecimiento más rápido en volumen de pasajeros de entre todos los de la Unión Europea (UE) y registraron una cifra superior a los 36 millones de viajeros, algo sin precedentes, según informó este jueves la Autoridad de Aviación Civil polaca (ULC).

El aeropuerto Chopin de Varsovia encabezó este crecimiento, que alcanzó el 15 % a nivel nacional, lo que mantiene la tendencia expansiva del año pasado, cuando se registró un incremento del 15,6 % en el número de pasajeros, según ACI Europa (rama europea del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

Según declaró hoy al diario Rzeczpospolita Marcin Danił, miembro del Consejo de Administración del aeropuerto Chopin de Varsovia, el más concurrido del país, solo en el mes de julio se atendió a 2,4 millones de pasajeros en esta terminal, con un factor de ocupación récord del 86,4 %, una cifra que seguramente permitirá alcanzar los 24 millones de viajeros en el conjunto del año.

Cracovia, segundo en volumen de pasajeros, emerge como el aeropuerto de tamaño mediano con mayor crecimiento en la UE durante el primer semestre de 2025.

En julio pasaron por esta terminal 1,3 millones de viajeros y, en concreto, el día 18 de ese mes fue el día con mayor tráfico de su historia, con 46.206 usuarios, gracias al aumento tanto del número de rutas como de índices de ocupación, con casos como el vuelo de LOT a Nueva York, que creció un 157 % con respecto a 2024 y las rutas de Ryanair hacia Rímini y Trieste, con incrementos del 212 y el 198 %, respectivamente.

Incluso el Aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, que desde que comenzó la guerra de Ucrania se enfrentaba a ciertas limitaciones debido a su ubicación, logró un 17 % más de pasajeros que en 2024 y vio crecer los vuelos chárter un 21 %.

El Aeropuerto de Gdansk llegó a los siete millones de viajeros, un 12 % más que el año pasado, y el de Breslavia superó la barrera de los dos millones de pasajeros, mientras que Katowice presenta optimistas perspectivas de crecimiento al haberse convertido en una nueva base de WizzAir con seis nuevas rutas internacionales.

Adrian Furgalski, de la consultora especializada en transportes TOR, contextualizó este auge y dijo a Rzeczpospolita: «el polaco medio vuela una media de 1,6 veces al año, y el 40 % de los polacos aún no ha volado ni una sola vez», lo que en su opinión sugiere «un enorme potencial de mercado». EFE

