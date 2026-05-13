Los American Music Awards premiarán a Karol G por su excelencia como artista internacional

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Los Ángeles (EE.UU.), 13 may (EFE).- La cantante colombiana Karol G recibirá el premio a la Excelencia como Artista Internacional en los American Music Awards (AMA) y actuará en la gala de entrega de estos galardones, que tendrá lugar el próximo 25 de mayo en Las Vegas, anunciaron este miércoles los productores del evento.

Karol G «ha redefinido» lo que significa ser una artista global, destaca un comunicado de la organización citado por la revista Billboard, que recuerda que Whitney Houston fue la última cantante reconocida por la Excelencia como Artista Internacional, en 2009.

«A través de su autenticidad, sus logros pioneros y su poderosa conexión con los fans de todo el mundo, ha contribuido a llevar la música latina a alturas sin precedentes», destacaron los productores de los American Music Awards.

La cantante colombiana se une a una selecta lista de homenajeados anteriormente que incluye también a Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart.

Karol G, quien en abril hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del festival de Coachella, se encuentra en el mejor momento de su carrera.

El mes pasado la cantante colombiana amplió su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ de 39 a 63 conciertos en estadios tras la exitosa venta de boletas que llegó a dos millones en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa en apenas cuatro días.

La ceremonia de los AMA 2026 se celebrará el próximo día 25 en El MGM Grand Garden Arena, un estadio cubierto ubicado dentro del hotel y casino MGM Grand Las Vegas en Paradise (Nevada, EEUU). EFE

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