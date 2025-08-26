Los apagones afectarán de forma simultánea el 44 % de Cuba este martes

La Habana, 26 ago (EFE).- Cuba tendrá apagones durante toda la jornada que afectarán de forma simultánea el 44 % del país durante el horario de mayor consumo en la tarde-noche, informó este martes la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

La crisis energética, agravada desde mediados del año pasado, se refleja en interrupciones en el servicio eléctrico que superan las 20 horas diarias en ciudades como Santiago de Cuba y Holguín (este). En La Habana, se han ampliado hasta las 10 horas diarias.

El Gobierno cubano señala que entre las principales causas de los apagones están las frecuentes averías en las centrales térmicas con años acumulados de explotación, así como la falta de combustible y de divisas para importarlo.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario “pico” en la tarde-noche de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 2.230 megavatios (MW) para una demanda de 3.800 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.590 MW y una afectación estimada de 1.660 MW, aunque es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, cinco de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales) están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Asimismo, 39 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Las centrales termoeléctricas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento. Además, hay motores fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía cubana, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021. EFE

