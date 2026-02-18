Los búlgaros renovarán el legislativo el 19 de abril tras la dimisión del gobierno

afp_tickers

1 minuto

Los búlgaros renovarán sus diputados el 19 de abril, tras la dimisión a mediados de diciembre del gobierno de coalición liderado por los conservadores, anunció la presidenta el miércoles.

Estas elecciones serán las octavas en cinco años marcados por la inestabilidad política.

«Firmaré (…) el decreto que fija la celebración de las elecciones legislativas el 19 de abril de 2026», declaró la presidenta búlgara Iliana Iotova, que recibía al exvicegobernador del banco nacional, Andrey Gyurov, a quien nombró primer ministro interino.

«La tarea más importante es la preparación de unas elecciones legislativas honestas», añadió.

El frágil gobierno de Rossen Jeliazkov se había formado en enero de 2025, reuniendo una coalición circunstancial entre los conservadores del ex primer ministro Boyko Borissov y otras tres formaciones renunció luego de masivas manifestaciones contra la corrupción.

rb-oaa/mr/mab/mb