Los bancos europeos endurecen los criterios de créditos a empresas tras la guerra en Irán

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Fráncfort (Alemania) 28 abr (EFE).- Los bancos de la zona del euro, sobre todo los de España, endurecieron más los criterios de concesión de préstamos a las empresas y hogares en el primer trimestre del año, a raíz de la guerra contra Irán y el encarecimiento de la energía.

Según informó este martes el Banco Central Europeo (BCE), los bancos de la eurozona indicaron en una pregunta específica que los acontecimientos geopolíticos y la evolución de los precios de la energía fueron factores que ejercieron una presión mayor, al endurecer los criterios de concesión de créditos.

El BCE llevó a cabo la encuesta, que realiza cuatro veces al año para comprender mejor el préstamo de los bancos, entre el 19 de marzo y el 7 de abril de 2026 a 161 bancos de la zona del euro.

Un 10 % de los bancos que el BCE encuestó dijo haber endurecido los estándares de los créditos a las empresas en el primer trimestre (un 7 % en el cuarto trimestre del año pasado), y en algunos casos afectó a las entidades que utilizan mucha energía para producir y a las de Oriente Medio.

El endurecimiento de los criterios de concesión de créditos para las empresas fue mayor de lo esperado, se situó por encima de la media histórica y fue el más pronunciado desde el tercer trimestre de 2023.

Los bancos han endurecido los criterios para conceder créditos a las empresas de forma acumulada desde mediados de 2025, y son más exigentes con las pymes que con las grandes empresas y con los créditos a largo plazo que a corto plazo.

Los bancos de España endurecen los criterios de préstamos a empresas y para vivienda

Los bancos de España, Alemania y Francia endurecieron en el primer trimestre los criterios de concesión de préstamos a las empresas, mientras que los italianos los mantuvieron.

Un 25 % de los bancos de España dijo haber endurecido en el cuarto trimestre sus estándares de crédito a las empresas, frente al 16 % de los bancos de Alemania y al 9 % de los bancos de Francia.

Un 10 % de los bancos de España y un 4 % de los de Alemania endureció los criterios de concesión de crédito a los hogares para la compra de una vivienda, mientras que los bancos de Francia e Italia los mantuvieron.

Además, un 15 % de los bancos de la zona del euro endureció los estándares de crédito de consumo y otros préstamos a los hogares (6 % en el cuarto trimestre).

En el segundo trimestre, los bancos esperan endurecer notablemente más los criterios de concesión de préstamos a empresas y hogares, tanto para la compra de una vivienda como de consumo, debido a las tensiones geopolíticas, los precios de la energía y unos costes de financiación más elevados.

La demanda de préstamos de las empresas baja

La demanda de préstamos de las empresas bajó en el primer trimestre, sobre todo en España e Italia, debido a que muchas empresas van a posponer sus inversiones, con la excepción de Alemania.

Asimismo, la demanda de créditos de los hogares de la zona del euro para adquirir una vivienda se mantuvo y la de créditos de consumo bajó mucho, debido a la caída de la confianza del consumidor y del gasto.

Los bancos prevén una caída mayor de la demanda de estos créditos de los hogares en el segundo trimestre. EFE

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