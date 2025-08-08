The Swiss voice in the world since 1935

Los bancos y el motor impulsan al CAC-40 que cierra la semana con una subida del 0,44 %

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 8 ago (EFE).- La buena cotización de los valores bancarios y del motor impulsaron al selectivo CAC-40 de la Bolsa de París, que acabó la semana con una subida del 0,44 %.

En total, cuatro de las cinco sesiones de la semana acabaron en ganancias, para una subida total del 2,58 % que colocó al indicador de referencia en los 7.743,00 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 2.700 millones de euros.

El banco Crédit Agricole se hizo con la cabeza del palmarés, con una subida del 3,20 %, por delante de la siderúrgica ArcelorMittal, que mejoró un 3,15 % y de BNP Paribas, que se apuntó un 2,52 %.

Buena jornada también para los valores automovilísticos, con una progresión del 2,30 % de Stellantis y del 2,14 % de Renault.

En el otro extremo se situó la empresa de certificación Bureau Veritas con una caída del 1,04 %, seguida de la energética Engie, que bajó un 0,98 %. EFE

lmpg/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR