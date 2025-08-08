Los bancos y el motor impulsan al CAC-40 que cierra la semana con una subida del 0,44 %
París, 8 ago (EFE).- La buena cotización de los valores bancarios y del motor impulsaron al selectivo CAC-40 de la Bolsa de París, que acabó la semana con una subida del 0,44 %.
En total, cuatro de las cinco sesiones de la semana acabaron en ganancias, para una subida total del 2,58 % que colocó al indicador de referencia en los 7.743,00 puntos.
Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 2.700 millones de euros.
El banco Crédit Agricole se hizo con la cabeza del palmarés, con una subida del 3,20 %, por delante de la siderúrgica ArcelorMittal, que mejoró un 3,15 % y de BNP Paribas, que se apuntó un 2,52 %.
Buena jornada también para los valores automovilísticos, con una progresión del 2,30 % de Stellantis y del 2,14 % de Renault.
En el otro extremo se situó la empresa de certificación Bureau Veritas con una caída del 1,04 %, seguida de la energética Engie, que bajó un 0,98 %. EFE
