Los beneficios de las industriales chinas moderan su caída al 1,7 % hasta julio

3 minutos

Shanghái (China), 27 ago (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China cayeron un 1,7 % interanual en los siete primeros meses de 2025, lo que supone una leve moderación de la bajada del primer semestre (-1,8 %), según datos oficiales divulgados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Esa relativa mejoría se debe a que el descenso registrado únicamente durante julio fue del 1,5 %, muy inferior a los de junio (-4,3 %) y mayo (-9,1 %), los cuales revirtieron la tendencia positiva que marcó el indicador en los primeros cuatro meses del año, cuando creció un 1,4 %.

Esa reversión supuso regresar a las cifras negativas que dejaron los últimos tres ejercicios: los beneficios de las industriales chinas bajaron un 2 % en 2022, otro 2,3 % en 2023 y un 3,3 % en 2024.

Según el documento divulgado este miércoles, las ganancias de las compañías analizadas fueron de unos 4,02 billones de yuanes (562.192 millones de dólares, , 483.373 millones de euros) entre enero y julio.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (2,8 millones de dólares).

El estadístico de la ONE Yu Weining asegura que la moderación de las bajadas en julio se debe a «la aplicación paulatina de una serie de medidas para promover un repunte razonable de los precios, impulsando una recuperación sostenida de las rentabilidades corporativas».

Cabe recordar que, también según cifras de la ONE, los precios industriales acumulan casi tres años consecutivos de caídas tras haber registrado en 2021 sus marcas más altas desde 1995 ante el ‘boom’ de la demanda por la pandemia, y se han convertido ahora en uno de los principales causantes del temor a la deflación en China.

Los datos hoy divulgados muestran diferencias entre empresas públicas (-7,5 %) y privadas (+1,8 %) y también entre sectores: por ejemplo, el sector de equipamiento para transporte ganó un 36,8 % más en términos interanuales hasta julio, período en el que los logrados por los negocios de minería y lavado de carbón bajaron un 55,2 %.

Yu destaca también la recuperación en sectores beneficiados por el multimillonario ‘plan renove’ impulsado por Pekín, como por ejemplo los electrodomésticos.

No obstante, el experto oficial advierte de las «muchas incertidumbres» en el entorno exterior, en una clara referencia a la guerra comercial con Estados Unidos, lo cual se suma además a una demanda nacional «insuficiente» y a «importantes contradicciones entre oferta y demanda» en algunos sectores, una referencia velada al exceso de capacidad industrial. EFE

vec/aa/jrh

(foto) (video)