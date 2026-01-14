Los bereberes de Marruecos reciben su Año Nuevo 2976 con sentimientos encontrados

4 minutos

Mohamed Siali

Rabat, 14 ene (EFE).- Los marroquíes celebran este miércoles el Año Nuevo amazigh (bereber) 2976 en un ambiente festivo, mientras los activistas aplauden la voluntad estatal de reconocer sus derechos lingüísticos y culturales pero critican su lenta implementación.

La celebración del Año Nuevo amazigh se extiende incluso a comunidades arabófonas, en ambientes familiares en el que se comparten platos típicos elaborados principalmente con cereales y frutas secas.

El Gobierno marroquí organizó este martes un gran concierto amazigh con este motivo en Rabat, en el que se anunciaron acuerdos para fortalecer la presencia del tamazight (idioma bereber) en las administraciones públicas.

En mayo de 2023, el rey Mohamed VI reconoció a «Yennayer» como festivo pagado en el país magrebí respondiendo a las demandas de los activistas y la comunidad amazigh y dio instrucciones al Ejecutivo para decretar la fecha de esta día festivo.

«Yan» («el primero») y «Ayyur» («mes») marcan el inicio del calendario bereber (nombre de origen latino), vinculado a los ciclos agrícolas de estas comunidades autóctonas del norte de África, que prefieren el término «amazigh».

Los activistas amazighes aseguran que esta celebración conmemora la llegada del líder amazigh Sheshonq en el año 950 a.C., quien se convirtió en faraón de Egipto y fundó la dinastía XXII.

Sentimientos contradictorios

Para Rachid Raha, presidente de la Asamblea Mundial Amazigh (AMA), los amazigh en Marruecos reciben el Año Nuevo con sentimientos encontrados: alivio por la constitucionalización del tamazight en 2011, pero insatisfacción ante la lentitud en su implementación práctica.

Raha criticó en declaraciones a EFE el retraso en la generalización de su enseñanza en la educación básica que comenzó en 2003, donde solo medio millón de los ocho millones de alumnos de primaria y secundaria reciben actualmente clases de esta lengua, según el activista.

Aunque Marruecos cuenta con una cadena pública que emite toda su programación en tamazight, la ley obliga a otras cadenas y radios públicas a dedicar un tercio de sus contenidos a esta lengua, un objetivo aún lejano según Raha.

El idioma amazigh ya es visible en los espacios públicos marroquíes. En el país se pueden ver nombres de instituciones públicas, señales de tráfico, así como inscripciones en vehículos de Policía y Protección Civil escritos también en tamazight, además del árabe y el francés.

La Constitución de 2011 reconoció el tamazight, que cuenta con su propio alfabeto el «tifinagh», como lengua oficial junto al árabe, aunque no fue hasta 2019 cuando se aprobó una ley marco para su aplicación en la administración pública.

En Marruecos existen tres variantes principales del tamazight: tasusit (suroeste), tashlhit (centro) y tarifit (norte). El Estado marroquí, a través del Instituto Real de la Cultura Amazigh (estatal, creado en 2001) y el sistema educativo, trabaja en la creación de una lengua estándar unificada.

Ascenso del nacionalismo

El profesor de Historia en la Universidad Mohamed V de Rabat Mustapha al Qadery considera que la «mentalidad» de parte de la élite en la administración marroquí sigue estando «alienada» debido a su formación árabe o occidental. «No ha realizado una autocrítica para reconciliarse con su identidad amazigh».

El experto relaciona el creciente ascenso de la consciencia identitaria amazigh en el norte de África en las últimas décadas con el «deterioro de las ideologías» del siglo XIX y la tendencia de las sociedades a buscar en su historia lo que las une y traza el camino hacia el futuro.

Lamenta que los Estados del norte de África y Oriente Medio hayan adoptado en el pasado una identidad árabe monolítica e intentaran erradicar las otras identidades culturales, como la amazigh y la kurda, entre otras.

El Año Nuevo amazigh, continúa en declaraciones a EFE, es una celebración del vínculo con la tierra. «Desde pequeños, celebramos en familia; es una fiesta de esperanza en una buena temporada agrícola».

Los descendientes del pueblo preárabe del norte de África, marginados en los últimos siglos y hasta épocas recientes, celebran el «Yennayer» el 12 de enero como festivo nacional en Argelia desde 2018; en Marruecos, el 14 de enero desde 2024; y en Libia, el 13 de enero. EFE

ms/mar/rml

(foto)(vídeo)