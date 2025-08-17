The Swiss voice in the world since 1935

Los bolivianos que residen en Cataluña votan en las presidenciales de su país

Barcelona, 17 ago (EFE).- Los aproximadamente 30.000 bolivianos residentes en Cataluña han podido votar este domingo en las elecciones presidenciales a su país en los tres colegios electorales repartidos en la capital catalana y en L’Hospitalet de Llobregat y Sabadell, en Barcelona.

El empresario Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, encabezan las encuestas de estos comicios, mientras que el presidente del Legislativo, el oficialista Andrónico Rodríguez, de la alianza Popular, es el candidato de izquierda mejor posicionado, entre el tercer y cuarto lugar.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, se ha acercado al pabellón municipal de Vall d’Hebron para «acompañar y transmitir» a los cerca de 22.000 bolivianos que residen en la ciudad su «apoyo y esperanza».

«Las elecciones son el momento en que la voz del pueblo se convierte en la verdadera fuerza que guía el futuro de una nación», ha escrito Sirera en la red social X.

Más de 7,5 millones de personas están llamadas a las urnas en territorio boliviano para elegir al presidente, vicepresidente y a los miembros del Legislativo y otros 369.308 ciudadanos lo harán en el exterior, aunque ellos solamente eligen al binomio gobernante y no están obligados a votar.

El voto en Bolivia es obligatorio y tras emitirlo, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y bancarias en los 90 días posteriores a los comicios. EFE

