Los bomberos australianos advierten de una temporada de incendios de «alto riesgo»

afp_tickers

2 minutos

Bomberos australianos llamaron el lunes a la población a prepararse para más incendios forestales en un verano austral de «alto riesgo», tras los fuegos que mataron a una persona y quemaron más de 350 inmuebles en el sudeste del país.

Las condiciones climáticas se han aliviado luego de que fuertes vientos y temperaturas de más de 40 ºC alimentaron decenas de incendios forestales la semana pasada en el estado sudoriental de Victoria, que el sábado declaró estado de desastre.

Pero las autoridades indicaron que 12 grandes incendios continuaban activos en el estado.

El jefe de bomberos Jason Heffernan indicó que otro «evento de calor» se sentirá a finales de enero, aunque su intensidad es incierta.

«Es el inicio de una temporada climática de alto riesgo», declaró Heffernan en conferencia de prensa.

«Ha habido muchos incendios en el panorama. Se hará mucho trabajo (…) para contener esos fuegos», indicó.

«Mientras nos unimos a la comunidad en la reconstrucción y el alivio y recuperación de los incendios que han pasado, necesitamos enfocar nuestras mentes en los incendios que pueden venir al continuar la temporada», agregó.

Más de 350 estructuras, incluidas más de 65 casas, han sido destruidas en Victoria, según las autoridades, y la cifra podría aumentar al evaluarse los daños.

Una persona murió en un incendio cerca de la localidad de Longwood, informó la policía.

Altas temperaturas y vientos secos se combinaron la semana pasada para formar condiciones peligrosas para los incendios forestales.

El clima en Australia se ha calentado un promedio de 1,51 ºC desde 1910, según investigadores, lo cual provoca frecuentes condiciones extremas en el país.

djw/hmn/mas/cr