Los bomberos avanzan en la lucha contra los incendios en España

Los bomberos avanzan este lunes en la lucha contra incendios forestales en España, asolada en las últimas semanas por fuegos que han dejado cuatro muertos y arrasado más de 350.000 hectáreas, indicó este lunes la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

«Está siendo lento, pero como ven, la evolución está siendo favorable en la mayor parte de los incendios», dijo Barcones en rueda de prensa, advirtiendo que «las reproducciones (de las llamas, ndlr) nos están dando muchísimos problemas».

Todavía siguen activos 14 incendios forestales clasificados como nivel operativo 2, lo que significa que representan un peligro para las personas y viviendas, frente a 21 de la semana pasada.

Los vientos este lunes serán «un poco más intensos» y las temperaturas más altas, pero la previsión es que el clima mejore el martes, lo que ayudará a los bomberos a contener los incendios, dijo Barcones.

Los bomberos españoles, ayudados por equipos de otros países de la Unión Europea, han estado combatiendo largas jornadas los incendios, que han arrasado más de 350.000 hectáreas en las últimas dos semanas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Las regiones más afectadas han sido Castilla y León, Extremadura y Galicia, en el oeste y en el norte.

Los incendios se intensificaron durante una ola de calor de dos semanas que llevó las temperaturas por encima de los 40 ºC, e incluso de 45 ºC en algunos puntos del sur del país, la más intensa desde que hay registros, según la Agencia meteorológica nacional (Aemet).

Equipos de extinción de incendios de Finlandia y Francia comenzarán a abandonar España el martes, los equipos alemanes se irán el miércoles, mientras que los rumanos están programados para salir el jueves, agregó Barcones.

Tres personas murieron en Castilla y León y otra falleció cerca de Madrid.

Los científicos dicen que el cambio climático está provocando olas de calor más largas, más intensas y más frecuentes en todo el mundo, alimentando incendios forestales.

