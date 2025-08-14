The Swiss voice in the world since 1935

Los bomberos logran avances en la extinción de los incendios forestales en Grecia

Los bomberos ganaron terreno el jueves en su lucha contra un incendio forestal en las afueras de Patras, la tercera ciudad más grande de Grecia, mientras aviones cisterna combaten las llamas en otros tres frentes.

La situación en el principal puerto que conecta al país con Italia mejoró considerablemente tras una noche de intenso trabajo, informó el portavoz del cuerpo de bomberos, Vassilis Vathrakogiannis.

Los bomberos de Patras se enfrentaron a focos «dispersos», aunque el fuego sigue «activo» al este de la ciudad de más de 200.000 habitantes, dijo.

El miércoles, las autoridades evacuaron allí mismo un hospital infantil y una residencia de ancianos, ya que las llamas se habían acercado peligrosamente.

Otros incendios importantes continuaban ardiendo el jueves en la isla jónica de Zante, la isla egea de Quíos y cerca de la ciudad occidental de Preveza, según el portavoz.

Desde el amanecer se desplegaron equipos terrestres y casi 30 aviones cisterna en todos los lugares, completó.

La reducción de la intensidad del viento estaba ayudando a las labores de extinción.

Al igual que Francia, Italia, España o Portugal, Grecia se ha enfrentado este verano a varios incendios forestales importantes en medio de altas temperaturas que, según los científicos, se están intensificando debido al cambio climático provocado por los humanos.

