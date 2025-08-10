Los bomberos turcos luchan contra tres incendios forestales fuera de control

3 minutos

Ankara, 10 ago (EFE).- Los bomberos turcos luchan este domingo contra tres incendios forestales que están fuera de control en las regiones del mar Negro, Anatolia Oriental y Anatolia Central, informa la agencia oficial Anadolu.

La Oficina del Gobierno regional de la provincia de Sinope (norte del país, junto a la costa del Mar Negro) indicó que se procedió a evacuar la localidad de Köcklen como medida de precaución ante el cercano incendio que se declaró el sábado y se expandía hoy descontrolado, pese a los esfuerzos de los bomberos que luchan por extinguirlo con 25 vehículos terrestres y dos helicópteros.

Hay una alta probabilidad de que las llamas lleguen hasta las viviendas de la localidad de Köklen, declaró el alcalde de este municipio, Eyüp Vural, a Anadolu.

Por esa razón se procedió a trasladar al municipio de Duragan a las mujeres del centenar de hogares de la localidad, mientras los hombres permanecieron en el lugar para ayudar a combatir el fuego.

Por su parte, el alcalde de Duragan, Necmettin Ermiş, aseguró que no se han registrado víctimas.

Aunque el foco ha remitido algo, «no podemos decir que esté bajo control. En este momento, nos encontramos en Köklen. Hemos evacuado la aldea y alojado a los ciudadanos en dormitorios. No hemos sufrido ningún incidente que ponga en peligro la vida. La única buena noticia es que, hasta el momento, no hemos sufrido pérdidas humanas», declaró Ermis.

Mientras tanto, continúan los esfuerzos para combatir un incendio en la provincia de Aksaray, en la región de Anatolia Central, que comenzó en tierras de cultivo y se extendió a áreas forestales.

Otro fuego desatado en una zona boscosa del municipio de Silvan, en la provincia de Diyarbakir (Anatolia Oriental) se encontraba este domingo también fuera de control.

Los bomberos han logrado poner bajo su control el gran incendio forestal que se declaró el viernes en un bosque del municipio de Saricaeli, en la periferia de la ciudad de Çanakkale, obligando a las autoridades a cerrar el tráfico civil en un cercano aeropuerto y a suspender temporalmente el tráfico en el estrecho de los Dardanelos, informó el diario Hürriyet.

Según el rotativo, los equipos que continúan allí con las operaciones de enfriamiento hallaron una cría de ciervo herida que, tras darle de beber, enviaron a un centro especializado para su tratamiento.

El riesgo general de incendios en Turquía es actualmente muy elevado debido a una gran sequía por la escasez de lluvias en los últimos meses. Además, fuertes vientos alimentan las llamas y dificultan las labores de extinción. EFE

DT-wr/ah