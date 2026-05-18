Los bosques tropicales recuperan gran parte de su biodiversidad en 30 años, según estudio

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Redacción Medioambiente, 18 may (EFE).- La regeneración natural de los bosques tropicales puede restaurar gran parte de su biodiversidad en apenas tres décadas, en un proceso en el que aves, murciélagos y abejas juegan un papel clave para la recuperación del ecosistema.

En un estudio publicado por la revista científica Nature, se concluye que los bosques tropicales secundarios -aquellos que vuelven a resurgir tras el abandono de tierras agrícolas o degradadas- recuperan en unos 30 años más del 90 % de la abundancia y la biodiversidad de especies presentes en bosques primarios, además de aproximadamente el 75 % de su composición original.

La investigación analiza la recuperación de distintos grupos biológicos en bosques tropicales y apunta que especies como las aves frugívoras (aquellas que se alimentan principalmente de frutas), los murciélagos y las abejas desempeñan un papel fundamental en las primeras fases de regeneración al actuar como dispersores naturales de semillas y polinizadores.

Los científicos sostienen que estos grupos son «impulsores, más que meros acompañantes, de la recuperación de los árboles», ya que presentan altas tasas de resistencia y retorno tras las perturbaciones ambientales.

El estudio revela no obstante que la biodiversidad no se recupera de manera uniforme y que algunos organismos (especialmente ciertas bacterias de los suelos) muestran una elevada resistencia a las alteraciones pero una capacidad de recuperación muy baja, lo que podría derivar en procesos de «regeneración detenida».

Además, los investigadores advierten de que recuperar completamente la composición original de las especies puede requerir «varias décadas» adicionales, en especial en regiones con «baja cobertura forestal» o sometidas a una fuerte presión por parte del ser humano.

En este sentido, se alerta de que la mayoría de los bosques tropicales secundarios del mundo tienen menos de diez años y son talados o intervenidos nuevamente en intervalos cortos, lo que impide que desarrollen todo su potencial como reservas de biosfera.

«Una estrategia de restauración eficaz»

«El abandono de tierras agrícolas constituye una estrategia de restauración eficaz y rentable», subraya el estudio, que considera clave ampliar los plazos de los planes de gestión forestal para cumplir los objetivos internacionales de conservación impulsados por el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas (UN Decade on Ecosystem Restoration).

Para esta investigación se analizaron también 32 estudios previos sobre restauración forestal en distintas regiones tropicales y se comprobó que la recuperación de la diversidad de especies suele ser mucho más rápida que la restauración completa de la composición ecológica original.

Asimismo se concluye que factores aparentemente determinantes, como la edad reproductiva de las especies, el grado de dispersión o el nivel trófico, no explican por sí solos los tiempos de recuperación de los ecosistemas.

En cambio, los científicos apuntan a que las complejas interacciones ecológicas entre especies -desde la depredación hasta el mutualismo o la competencia- podrían tener un peso mucho mayor en la capacidad de los bosques tropicales para regenerarse tras décadas de degradación. EFE

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