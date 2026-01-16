Los brasileños pagarán al menos 2.100 dólares por el debut de Brasil

3 minutos

María Angélica Troncoso

Río de Janeiro, 16 ene (EFE).- Un mínimo de 2.100 dólares por aficionado para ver el debut de Brasil en el Mundial de 2026 en Nueva Jersey. Equivale a siete salarios mínimos en el país. El billete de ida y vuelta tiene un coste aproximado de unos 950 dólares; el hospedaje vale otros 450, por dos noches en un hotel de tres estrellas, y la comida y el transporte, unos 600 dólares como mínimo para esos días. Más la entrada, mínimo 105 dólares. Para toda la fase de grupos, 11.000 dólares por persona. Gastos de alimentación aparte.

Los partidos de Brasil en la fase de grupos serán todos en Estados Unidos, lo que eleva todos los costes de viaje.

El conjunto dirigido por el italiano Carlo Ancelotti forma parte del Grupo C y debutará contra Marruecos el 11 de junio en Nueva Jersey; el 19 se enfrentará a Haití en Filadelfia y el 24 lo hará contra Escocia en Miami.

Para el primer partido, se puede viajar directamente desde São Paulo o de Río de Janeiro a los aeropuertos de la región metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

El billete de ida y vuelta tiene un precio aproximado de unos 950 dólares; el hospedaje vale otros 450, por dos noches en un hotel de tres estrellas, y la comida y el transporte, unos 600 dólares como mínimo para esos días, según datos de aerolíneas y plataformas de hospedaje consultadas por EFE.

La entrada más barata para el partido tiene un valor de 105 dólares.

Los costes, no obstante, se pueden disparar sin límites para los aficionados que deseen ver más partidos, o que aprovechen para comer en mejores restaurantes o dormir en hoteles más lujosos.

Los paquetes de viaje para asistir a los tres partidos de primera fase de la selección brasileña se elevan hasta los 11.000 dólares por persona, según ofertas de agencias de viajes, que no incluyen los gastos en alimentación.

Aunque el viajero puede optar por opciones más baratas, si se desplaza por su cuenta por carretera o en tren, aprovechando que Nueva Jersey y Filadelfia están cerca, aunque Miami, sede del tercer partido, queda a 1.900 kilómetros de distancia.

Brasil es el cuarto país del mundo que más entradas ha solicitado de momento en la web de la FIFA, con 101.576 solicitudes, según datos divulgados por la organización a comienzos de diciembre.

La afición brasileña confía en que Ancelotti logre enderezar el rumbo de la Canarinha en los meses que faltan para el Mundial tras haber acumulado sus peores resultados en unas eliminatorias sudamericanas.

La ‘verde-amarela’ se clasificó al Mundial como el quinto en las eliminatorias, tras varios registros inéditos: peor puntuación en la clasificación (28 puntos), menor número de victorias (8 en 18 partidos), mayor número de derrotas (6 en 18 encuentros) y la defensa más castigada desde que existe el actual formato, con 17 goles encajados.

Desde 1998, cuando comenzó el formato de todos contra todos en las eliminatorias, Brasil solo había quedado fuera de la cima en dos ediciones y nunca tan abajo como ahora. EFE

mat-mp/hbr/jpd

(foto)