Los cantantes mexicanos Jorge Medina y Josi Cuen anuncian nueva fecha en Ciudad de México

Ciudad de México, 12 ago (EFE).- Los cantantes mexicanos Jorge Medina y Josi Cuen, antiguos vocalistas de la banda de música regional ‘La Arrolladora Banda El Limón’, anunciaron este martes la segunda fecha de su gira ‘La máquina del tiempo tour’, en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, para el 21 de noviembre.

De esta manera, el dúo actuará los días 19 y 21 de noviembre en el antiguo Foro Sol de la capital mexicana, en el marco de un tour de al menos treinta conciertos por todo el país.

“Queremos mandarle un mensaje muy positivo sobre los shows: van a cambiar, va a subir la intensidad, va a haber música nueva, y lo que van a ver en el Estadio GNP Seguros no lo han visto”, anunció Medina en el Lunario del Auditorio Nacional de México.

El dueto señaló que desde este martes ya están a la venta las entradas para la cita del día 21 de noviembre y que para el 19 de noviembre, día del cumpleaños de Jorge Medina, quedan muy pocos boletos.

En la rueda de prensa, los intérpretes explicaron que esperan actuar en Estados Unidos el próximo año, “pero si no podemos ir a Estados Unidos, pues nos podemos ir para Centro y Suramérica (…). Estamos trabajando en la promoción para también hacer nuestra gira en España o en los lugares donde la gente nos dice que cuándo vamos”.

Sobre la unión de sus carreras, tras el inicio de sus etapas en solitario, Cuen explicó: “Hemos cometidos errores, pero creo que lo que nos mantiene juntos es que tenemos el mismo enfoque, que es hacer que la música de banda siga, que nuestras carreras sigan y que este proyecto juntos sirva para unir corazones”.

La gira, que tiene el nombre de su más reciente lanzamiento musical, arrancará el 30 de agosto en San Luis Potosí y le seguirán los conciertos de Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Tijuana. Torreón, Veracruz, Oaxaca, Mexicali, Reynosa, Monclova, Ciudad Guzmán, Pachuca, Durango, Guadalajara, Ciudad de México, Toluca, León, Xochitepec y Morelia.

Con estas presentaciones, que calificaron como “un sueño”, esperan igualar el éxito de su pasada gira, ‘Juntos’, en la que lograron lleno total en setenta escenarios alrededor de todo el territorio mexicano. EFE

