Los cascos azules acusan a Israel de construir muros en territorio libanés

Los cascos azules de la ONU acusaron el viernes al ejército israelí de haber construido muros en territorio libanés, lo que Israel negó, aunque reconoció haber construido una barrera reforzada a lo largo de la frontera.

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul) precisa en un comunicado que descubrió en octubre «un muro de cemento construido por las Fuerzas de defensa israelíes en el suroeste de Yaroun».

«La investigación confirmó que el muro atravesaba la Línea azul», que marca la frontera entre ambos países, «haciendo que más de 4.000 metros cuadrados de territorio libanés no sean accessibles» para los habitantes, agregó en comunicado.

Los cascos azules precisan que descubrieron en noviembre «un muro de cemento adicional en la región», que «atraviesa también la Línea azul».

Interrogado por AFP, el ejército israelí desmintió. «Ese muro hace parte de un plan más amplio de (el ejército) cuya construcción comenzó en 2022» y que «no atraviesa la Línea azul» trazada por la ONU, subrayó un portavoz.

Desde el inicio de la guerra desencadenada por el ataque sorpresa del movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí «aplicó una serie de medidas, especialmente el refuerzo de la barrera física a largo de la frontera norte», agregó el portavoz,

Para la Finul «la presencia y la construcción israelíes en el territorio libanés son violaciones de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y de la soberanía y la integridad territorial de Líbano» y pidió al ejército israelí «respetar la Línea azul (…) y retirarse de todas las zonas situadas al norte de la misma».

En 2012, Israel inició la construcción de un muro en las partes de su frontera con Líbano, siguiendo el trazado de la «Línea azul» definida en 2000 por la ONU como la línea del armisticio entre ambos países, tras le retirada del ejército israelí.

Unos 10.800 cascos azules se interponen entre Israel y Líbano desde marzo de 1978, pero el mandato de la Finul expirará en diciembre de 2027, ya que Israel y Estados Unidos no quisieron prolongarlo más allá de esa fecha.

