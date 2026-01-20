Los casos de la variante K de la influenza A H3N2 ascienden a 28 en Argentina

Buenos Aires, 20 ene (EFE).- La cifra de casos de la variante K de la influenza A H3N2 detectados en Argentina ascendieron a 28 y están distribuidos en 14 provincias, según informó el último boletín epideomiológico del Ministerio de Salud.

El informe incluye datos desde el 18 de diciembre del año pasado hasta el domingo 10 de enero y cifra un total de 50 casos de influenza A H3N2, de los cuales 28 corresponden al subclado K, descrita como la más contagiosa.

Los casos correspondientes la variante K se detectaron en la capital de Argentina y en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Solo seis de los casos en los que se detectó la variante K habían sido vacunados contra la gripe.

Entre los grupos etarios más afectados se cuentan los mayores de 60 años, con diez casos, y los menores de diez años, con seis.

Trece de los casos fueron diagnosticados entre personas ingresadas en hospitales y quince entre pacientes ambulatorios, y hasta el momento no se registraron fallecimientos ni graves complicaciones de salud.

En cuanto a los antecedentes de viaje, siete de los 28 casos pertenecientes al sublcado K han estado en Europa, Estados Unidos o el Caribe.

Uno de los infectados visitó recientemente la provincia de Córdoba y dos estuvieron en Tierra del Fuego, mientras que los restantes no tienen antecedes de viaje. EFE

