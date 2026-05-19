Los civiles iraníes aprenden a manejar armas para defenderse de EEUU

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En una plaza de Teherán, un miembro de los Guardianes de la Revolución explica al público cómo cargar y descargar un kalasnikov, ante la posibilidad de que se reanuden los combates contra Israel y Estados Unidos.

Durante casi media hora, el soldado presenta los diferentes tipos de munición y los pasos a seguir para montar o desmontar el fusil de asalto, con la ayuda de paneles explicativos.

Desde hace unos días, las autoridades instalaron talleres de formación militar de este tipo por toda la capital, mientras se prolonga desde el 8 de abril un frágil alto el fuego en la guerra que opone a Irán con Estados Unidos e Israel, tras casi 40 días de bombardeos que no perdonaron a la ciudad.

«La respuesta de la gente, tanto de hombres como de mujeres, es extraordinaria. La participación es totalmente voluntaria», asegura Nasser Sadeghi, miembro de los Guardianes de la Revolución, frente a su puesto en la plaza Hafte Tir, en pleno centro de la capital iraní.

Estas sesiones comenzaron hace poco más de dos semanas y tienen como objetivo preparar a los civiles en caso de que se retomen las hostilidades, explica.

«El objetivo es promover la cultura del mártir y vengar la sangre de nuestro líder», agrega, en referencia al guía supremo Alí Jamenei, muerto en los primeros ataques israelí-estadounidenses del 28 de febrero, que desencadenaron la guerra.

Los talleres se limitan por ahora a enseñar el manejo de los kalasnikovs, «pero si Dios quiere también se utilizarán otras armas para estos entrenamientos, según lo que las autoridades consideren pertinente».

– «Iremos al combate» –

Entre los participantes hay hombres sin experiencia militar particular y mujeres con chador, algunas de las cuales lucían cintas o pulseras con los colores de la bandera iraní. Detrás, algunos curiosos se agolpan, entre ellos niños que se hacen fotos con armas descargadas.

«Si Dios quiere, algún día las podremos usar contra una agresión enemiga», afirma Fardin Abbasi, un funcionario de 40 años que asistió a este pequeño curso de manejo del kalasnikov.

«Traemos a nuestro hijos con nosotros para que asistan a este entrenamiento», indica Fatemeh Hossein-Kalantar, una mujer de 47 años vestida con un chador negro, que dice esperar que la muerte de Jamenei sea vengada.

«Cada vez que nuestro guía, el más querido para nosotros, nos dé la orden, iremos al combate», promete, considerando que las hostilidades deben continuar hasta que se haya «vengado legítimamente la sangre de nuestro líder».

«En las circunstancias que nos impone actualmente Estados Unidos y que no perdonan ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los ancianos, aprender a disparar, saber manejar un arma, forma parte de nuestro deber», considera una madre de familia de 39 años. «Así, si fuera necesario, podríamos usarla».

– Cánticos de guerra y lemas hostiles –

Estos talleres de formación militar son la última muestra de los actos públicos que se producen casi a diario desde el inicio de la guerra, entre manifestaciones patrióticas, cánticos de guerra y lemas hostiles que llaman a vengar a los caídos.

Cerca de los talleres, otros puestos ofrecen té, apoyo psicológico o asistencia médica, todo ello bajo altavoces que difunden discursos, cánticos y homenajes a los soldados muertos.

En los últimos días, circulan por internet videos en los que se ve a mujeres con chador negro y cintas con los colores de Irán montando y desmontando rifles durante sesiones similares.

La televisión estatal iraní no se queda atrás: un miembro de los Guardianes de la Revolución, invitado al plató, explicó al presentador como apuntar y disparar con rifles de asalto. La secuencia en la que se ve al presentador disparando un tiro dentro del estudio se emite en bucle.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, Irán y Estados Unidos celebraron una ronda de conversaciones directas en Islamabad el 11 de abril, que fracasó. Desde entonces, intercambian propuestas para un acuerdo duradero, pero sin avances significativos.

El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que había cancelado en el último momento un nuevo ataque contra Irán y aseguró que había «muy buenas posibilidades» de llegar a un acuerdo con Teherán.

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