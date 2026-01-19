Los colegios privados de El Salvador pierden a 15.000 estudiantes en 2026

San Salvador, 19 ene (EFE).- La matrícula de estudiantes en los colegios privados salvadoreños en 2026 se redujo en unos 15.000 en comparación con el 2025 y la «asfixia financiera» llevo al cierre de al menos 12 de estas escuelas, según informó el lunes el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), Javier Hérnandez.

De acuerdo con la fuente, la matrícula de este 2026 llegó a 160.000 estudiantes, mientras que en 2025 fue de 175.000, disminución que habría golpeado al menos al 25 % de los colegios.

Añadió que la «asfixia económica» llevó al cierre de 12 escuelas privadas, principalmente ubicadas en los centrales departamentos de San Salvador y La Libertad, donde se concentra la mayoría de su población estudiantil.

«Lamento, como ACPES, que en vez de nacer más colegios, mueren. La asfixia financiera es la razón por la cuál los colegios cierran sus puertas», apuntó sin ahondar en las razones de la disminución de las matrículas.

El Ministerio de Educación salvadoreño no ha detallado la cantidad de estudiantes que comenzarán clases en el sector público el 2 de febrero, pero cifras del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco) retomados por medios locales indican que el número se ha reducido en los últimos años.

De acuerdo con este sindicato, en 2025 se matricularon 1.243.829 estudiantes en las escuelas públicas, mientras que en 2024 fueron 1.276.854 y 1.297.360 en 2023.

Estos datos implican una reducción del 2,58 % en 2025 y de 1,58 % en 2024. EFE

