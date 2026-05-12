Los conflictos causaron más desplazados que los desastres en 2025

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Los conflictos y la violencia obligaron el año pasado a más personas a huir dentro de sus países que los desastres naturales, según un informe publicado este martes que destaca el caso de varios Estados latinoamericanos.

El Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos (IDMC) y el Consejo Noruego para los Refugiados señalaron en su informe anual que, a finales de 2025, 82,2 millones de personas vivían en situación de desplazamiento interno en todo el mundo: 69,7 por conflictos y 13,6 por fenómenos naturales.

Esa cifra global está apenas por debajo del número más alto jamás registrado, alcanzado en 2024.

«Las cifras se mantienen en máximos históricos», destacó a la AFP la directora del IDMC, Tracy Lucas, quien calificó las tendencias de «llamada de atención».

A lo largo del año pasado, se reportaron 65,8 millones de nuevos desplazamientos internos, incluyendo a personas que se vieron obligadas a huir en múltiples ocasiones, según el informe.

Los conflictos y la violencia fueron responsables de 32,3 millones de esos movimientos geográficos (un 60% más que el año anterior), mientras que 29,9 millones de personas huyeron de tormentas, inundaciones y otros desastres.

«Nunca habíamos registrado una cifra tan abrumadora de desplazamientos relacionados con conflictos», afirmó Lucas.

– Colombia y Haití, en primeros lugares –

El informe detalla cómo los conflictos emergentes en lugares como Irán y la República Democrática del Congo (RD Congo) obligaron a las personas a huir repetidamente.

Al verse afectados por una inestabilidad cada vez mayor el año pasado, solo la república islámica y RD Congo representaron dos tercios de todos los nuevos desplazamientos internos provocados por guerras, con alrededor de 10 millones cada uno, según el reporte.

También destacó como tendencia creciente la situación en Haití, con casi un millón de personas desplazadas por la ola pandillera que azota ese país caribeño.

Por otro lado, de los 69,7 millones de personas que a finales de 2025 vivían en situación de desplazamiento debido a conflictos en 54 países, casi la mitad se encontraba en solo cinco de ellos, entre los que destaca Colombia.

Sudán, devastado por la guerra civil, registró el mayor número de personas desplazadas por tercer año consecutivo, con más de nueve millones, seguido de Colombia (7,2 millones), Siria (6 millones), Yemen (4,8 millones) y Afganistán (4,4 millones).

«El desplazamiento interno de decenas de millones de personas es una señal del colapso global de la prevención de conflictos y la protección básica de los civiles», declaró Jan Egeland, director del NRC, en un comunicado.

Con las nuevas guerras que se han desatado este año sumándose a los numerosos conflictos arraigados en todo el mundo, cabe esperar más desplazamientos provocados por la violencia.

«Innumerables familias regresan a hogares destruidos y a servicios que han desaparecido, o no pueden regresar en absoluto», señaló Egeland.

– Desastres: Chile y Cuba afectados –

Estos organismos de monitoreo destacaron una caída del 35% en los desplazamientos provocados por desastres en comparación con los «niveles excepcionalmente altos» observados en 2024.

Sin embargo, subrayaron que las cifras del año pasado se mantuvieron un 13% por encima del promedio anual de la última década.

A medida que el cambio climático cobra cada vez más víctimas, señalaron que varios países que antes se habían visto menos afectados registraron desplazamientos a gran escala provocados por desastres el año pasado.

Los incendios forestales, por ejemplo, se han convertido en un factor cada vez más importante de desplazamiento a nivel mundial, representando casi 700.000 casos solo en 2025.

En los primeros lugares de desplazados internos por desastres naturales en 2025, aparecen Filipinas (10,7 millones), China (3,5 millones), Pakistán (3 millones), Chile (1,5 millones), Indonesia (1,4 millones), Vietnam (832.000), Cuba (753.000) y Estados Unidos (732.000).

El reporte destaca que se registraron al menos 2,4 millones de evacuaciones preventivas ante los fenómenos, especialmente en Chile y Cuba.

Estas cifras alarmantes llegan en un momento en que las organizaciones humanitarias de todo el mundo se ven afectadas por recortes en la financiación de la ayuda exterior, especialmente por parte de Estados Unidos, que era el principal donante mundial.

Muchas de estas reducciones generalizadas de los fondos las están sufriendo los desplazados internos, que suelen recibir menos atención que los refugiados que han huido a otros países.

Otro impacto ha sido una disminución drástica en la cantidad de datos que se recopilan, según el informe revelado este martes.

«La disponibilidad de datos ha disminuido en el 15% de los países que monitoreamos», dijo Lucas.

«Contar con datos fiables sobre el desplazamiento es fundamental para comprender dónde son mayores las necesidades y los riesgos, y para garantizar que las políticas y los recursos estén a la altura del desafío», advirtió.

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