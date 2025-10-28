Los consumidores prevén una inflación más baja los próximos doce meses

Fráncfort (Alemania), 28 oct (EFE).- Los consumidores prevén una inflación más baja en la zona del euro los próximos doce meses, del 2,7 %, en comparación con el 2,8 % en la encuesta anterior de agosto.

En la encuesta que el BCE realizó a los consumidores en septiembre, publicada este martes, los consumidores previeron una inflación los próximos tres años del 2,5 % (sin variación respecto a la encuesta anterior) y los próximos cinco años del 2,2 % (sin variación respecto a la encuesta anterior).

Los consumidores percibieron una inflación en la zona del euro en septiembre del 3,1 %, por lo que se mantuvo sin cambios por octavo mes consecutivo.

La tasa de inflación en la zona del euro subió en septiembre dos décimas hasta el 2,2 % interanual.

La incertidumbre sobre las expectativas de inflación los próximos doce meses se mantuvo en agosto, según el BCE.

Los consumidores de la zona del euro prevén que la economía de la zona del euro se contraerá los próximos doce meses un 1,2 % (contracción del 1,2 % en la encuesta de agosto).

Asimismo los consumidores prevén que el desempleo se situará en la zona del euro los próximos doce meses en el 10,7 % (10,7 % previsto en la encuesta de agosto).

En general, los consumidores pronostican que el mercado laboral se mantendrá estable en la zona del euro. EFE

