The Swiss voice in the world since 1935

Los cuatro astronautas de la Crew-10 inician regreso a la Tierra tras desacople de la EEI

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miami (EE.UU.), 8 ago (EFE).- Los cuatro astronautas de la misión Crew-10 de SpaceX iniciaron este viernes su viaje de regreso a la Tierra a bordo de una Dragon que les había trasladado hasta la Estación Espacial Internacional (EEI) hace casi cinco meses, después de un exitoso desacoplamiento de la nave.

La cápsula se separó del laboratorio orbital a las 20:15 GMT para iniciar un viaje de unas 17 horas hasta la Tierra, donde se espera que americe el sábado frente a la costa de California, según la transmisión de SpaceX.

El desacoplamiento estaba previsto que tuviera lugar ayer, pero fue aplazado por condiciones meteorológicas adversas en la costa de California.

Los tripulantes de la Crew-10 son la comandante Anne McClain y la piloto Nichole Ayers, ambas de la NASA; el especialista de misión Takuya Onishi, de la agencia espacial japonesa JAXA, y el cosmonauta Kirill Peskov.

Los cuatro astronautas llegaron a la Estación Espacial Internacional el pasado 16 de marzo tras ser lanzada desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Durante su estancia en la plataforma orbital, la tripulación participó en diversas investigaciones científicas, incluyendo experimentos biomédicos y estudios tecnológicos orientados a la futura exploración humana del espacio profundo, aquellas regiones que hay más allá de la órbita terrestre baja y, en general, más allá de la Luna.

La misión Crew-10 forma parte del programa de vuelos tripulados comerciales de la NASA y representa el décimo viaje operativo realizado por SpaceX a la EEI. A ella le reemplazó la Crew-11, que se ancló al laboratorio espacial el pasado 2 de agosto.

El regreso de los astronautas de la Crew-10 está previsto mediante un descenso controlado en paracaídas frente a las costas del Pacífico, una operación que requiere condiciones meteorológicas estables para garantizar la seguridad de la tripulación y del equipo científico que traen a bordo, parte del cual es sensible al paso del tiempo. EFE

hbc/ims/jrh

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR