Los daños en la sede del gobierno de Ucrania fueron provocados por un misil ruso, según Kiev
Los daños registrados en la sede del gobierno de Ucrania en Kiev durante un ataque ruso el domingo fueron provocados por un misil Iskander, anunció el lunes un asesor del presidente Volodimir Zelenski.
«Por primera vez, el enemigo atacó el edificio del gobierno ucraniano: un golpe con misil Iskander», escribió en la red X Andrii Yermak, el jefe de la administración presidencial ucraniana.
Rusia, que usa con frecuencia este tipo de misiles contra Ucrania, lanzó el domingo su mayor andanada de drones y misiles sobre el país desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022.
La embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarina Mathernova, visitó la sede del gobierno y constató el «agujero enorme» que dejó el impacto, así como los restos del proyectil.
«Es únicamente porque el misil no pudo detonar por completo que todo el edificio no se transformó en ruinas», aseguró.
Según Andrii Danik, jefe del servicio ucraniano de Situaciones de Emergencia, entre 800 y 900 m² resultaron dañados.
Tras el ataque del domingo, que dejó varios muertos y heridos en todo el país, Ucrania pidió a sus aliados nuevas sanciones económicas contra Rusia, a lo que el presidente estadounidense Donald Trump se mostró favorable.
