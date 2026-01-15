Los daltónicos podrían tener menor supervivencia al cáncer de vejiga

3 minutos

Redacción Ciencia, 15 ene (EFE).- Poseer una limitación sensorial, como un problema de visión, puede influir en el diagnóstico precoz del cáncer y en su pronóstico. Un estudio ha constatado, por ejemplo, cómo a las personas daltónicas se les diagnostica más tarde de tumores de vejiga ya que les cuesta percibir los signos de alerta.

Generalmente, este tipo de cáncer debuta con la presencia de sangre en la orina o en las heces, un síntoma que puede pasar desapercibido a las personas que sufren una deficiencia en la visión del color, como el daltonismo, una patología que dificulta o imposibilita ver ciertos colores, especialmente el rojo.

Y, si el sangrado pasa desapercibido, el diagnóstico y el tratamiento pueden retrasarse, según las conclusiones de una investigación de varios centros estadounidenses publicada este jueves en la revista Nature Health.

Dificultad para reconocer un síntoma clave

Los investigadores han comparado los resultados de pacientes con cáncer de vejiga o colorrectal, unos con daltonismo y otros sin esta patología, obtenidos de una gran base de datos de historias clínicas electrónicas (TriNetX, que incluye historiales médicos de 275 millones de pacientes anónimos).

Entre 135 pacientes con cáncer de vejiga y deficiencia en la visión del color y 135 participantes de control, que padecían este tipo de tumor pero no tenían daltonismo, los científicos vieron que el primer grupo tenía una menor supervivencia.

En concreto, las personas con cáncer de vejiga y daltonismo poseían un 52% más de posibilidades de morir en los 20 años posteriores al diagnóstico.

Por el contrario, no hubo diferencias significativas en la supervivencia entre 187 pacientes con cáncer colorrectal y deficiencia en la visión del color y 187 pacientes de control con este tumor y sin daltonismo.

Los autores creen que esta diferencia puede deberse a que el cáncer de vejiga a menudo no presenta más síntomas que sangre en la orina, mientras que el cáncer de colon puede causar otros signos, como dolor o cambios en los hábitos intestinales.

Más concienciación en los cribados

Aunque los investigadores reconocen que el estudio presenta limitaciones, como el hecho de que haya muchas personas con deficiencia en la visión del color que no están diagnosticadas oficialmente con esta discapacidad; consideran que es importante que los programas de prevención del cáncer de vejiga presten más atención a este grupo de pacientes y consideren pruebas de detección adicionales para ellos.

«En la práctica clínica, estos datos no implican que deban cambiarse de inmediato las recomendaciones de cribado del cáncer de vejiga. Sin embargo, sí invitan a una mayor concienciación», señaló Félix Guerrero-Ramos, coordinador de la Unidad de UroOncología en el Hospital Doce de Octubre de Madrid, en España, en una reacción recogida en Science Media Centre.

«En personas con factores de riesgo, como tener una edad superior a 70 años, consumir tabaco en la actualidad o en el pasado, y trabajar con pinturas industriales, conocer la existencia de un déficit en la percepción del color puede ayudar a darles recomendaciones de cómo interpretar mejor los síntomas o a contar con la colaboración de algún familiar que revise periódicamente la orina», agregó Guerrero-Ramos. EFE

cam/crf