Los desacuerdos entre los socios tensionan la Cumbre de Cancilleres del Mercosur

Compartir

5 minutos

Luque (Paraguay), 29 jun (EFE).- Los desacuerdos por la distribución de las cuotas de exportación a la Unión Europea (UE) y los reproches velados de Brasil al Gobierno de Argentina tensionaron este lunes la 68 reunión del Consejo del Mercado Común, también conocida como Cumbre de Cancilleres del Mercosur, el espacio donde se gestan las decisiones del ente de integración regional.

El primer desencuentro surgió apenas iniciada la cumbre, cuando el ministro de Relaciones Exteriores del país anfitrión, Paraguay, Rubén Ramírez, expresó en el discurso de apertura el rechazo de su país a las propuestas de reparto de los cupos de exportación a la UE planteadas por algunos socios durante las reuniones técnicas del fin de semana.

«Si negociamos juntos, si asumimos costos juntos y si realizamos concesiones en nombre del Mercosur, debemos también asegurar que las oportunidades obtenidas puedan ser aprovechadas por todos», dijo el canciller paraguayo.

Como ejemplo, Ramírez citó que socios han propuesto que los envíos de carne fresca paraguaya a la UE se acuerden en un rango de entre 300 y 600 toneladas, cuando la cuota global asignada por los Veintisiete al grupo suramericano supera las 6.000 toneladas.

«Nuestras exportaciones actuales ya demuestran una capacidad de abastecimiento muy superior a esos volúmenes. En consecuencia, una asignación reducida no constituye una oportunidad efectiva de acceso, sino una limitación práctica para consolidar y ampliar nuestra presencia en un mercado estratégico», agregó.

En enero pasado, el bloque firmó con la UE un acuerdo que abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global.

Este pacto comenzó a aplicarse de manera provisional el 1 de mayo, tras la ratificación del acuerdo en los Parlamentos del Mercosur.

Las críticas de Brasil

A su turno, Brasil criticó las negociaciones unilaterales que algunos de los miembros del bloque están llevando a cabo con terceros países, en una velada crítica a la firma de un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, apuntó en su discurso que iniciativas como esta «atentan contra el espíritu del Tratado de Asunción» y suponen una amenaza a la manutención del arancel externo común.

«Iniciativas que impliquen nuevas perforaciones del arancel externo común, cada vez menos aplicado, tienden a fragilizar la integridad de la unión aduanera y pueden llevar a revisar el proceso de integración», señaló.

En este sentido, Vieira indicó que acciones de este tipo «no están en consonancia» con el proceso de toma de decisiones previsto por el Mercosur y envían una «señal equivocada» a los socios que ya firmaron acuerdos con el bloque o que están en negociaciones.

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos que preocupa a Brasil promete eliminar aranceles para 221 posiciones de bienes provenientes del país norteamericano, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos.

Situados en las antípodas ideológicas, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo argentino, Javier Milei, no se verán las caras en el encuentro de líderes previsto para este martes, porque el presidente argentino canceló su viaje para quedarse en Buenos Aires «para trabajar en temas de gestión».

Uruguay delinea la hoja de ruta de su Presidencia

Al cierre de la cumbre, Uruguay recibirá de manos de Paraguay la Presidencia rotativa del Mercosur, desde donde priorizará la capitalización de la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con la UE, dijo el canciller Mario Lubetkin.

El ministro de Exteriores uruguayo dijo al tomar la palabra que su país proyecta la realización del primer ‘Consejo del Acuerdo Interino de Comercio’ el próximo 3 de diciembre, en el marco de la próxima cumbre del Mercosur en Montevideo.

Esta cita institucional estará precedida, el día 2, por el primer Foro Empresarial Mercosur-Unión Europea, concebido como una instancia «focalizada al sector privado» para traducir el acuerdo en «ventajas tangibles» productivas y laborales.

Más allá de Europa, Uruguay ratificó su interés de apertura global, confirmando su «disposición constructiva» para iniciar diálogos en el segundo semestre con India, Vietnam y Japón en el marco de la deseada expansión del bloque a los mercados asiáticos.

De igual forma, Lubetkin apuntó que Uruguay impulsará «la realización del diálogo en Mercosur con la República Popular China» y buscará la pronta conclusión de las negociaciones en curso con Canadá y Emiratos Árabes Unidos. EFE

rgc/lnm

(foto) (video)