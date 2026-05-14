Los desahucios subieron el 50 % en Irlanda con la nueva ley de alquileres

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Dublín, 14 may (EFE).- El número de desahucios por parte de caseros aumentó en Irlanda el 50 % durante el primer trimestre del año respecto a ese periodo en 2025, coincidiendo con la entrada en vigor de una nueva ley de arrendamientos, según revelaron este jueves cifras oficiales.

El organismo regulador del sector informó de que se emitieron un total de 7.062 notificaciones de terminación de contratos de alquiler de viviendas entre los pasados enero y marzo, mientras que el mercado recibió en torno a 105.000 nuevos caseros, el 1,3 % más.

La Junta de Arrendamientos Residenciales (RTB, por sus siglas en inglés) destacó que el número de desahucios representa la cifra más alta registrada en Irlanda, donde el acceso a la vivienda, ya sea de alquiler o compra, es una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía.

El Gobierno de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, introdujo el pasado 1 de marzo una nueva ley que establece que si una propiedad está vacía, el propietario puede fijar el alquiler a precios de mercado, aunque debe ofrecer un contrato de hasta seis años.

Pero si ya tiene inquilinos, el casero solo puede aumentar el alquiler un máximo de 2 % al año o según la inflación, tras lo que aplicará la cifra más baja.

La RTB también indicó que del total de órdenes de desalojo registradas en el primer trimestre, el 60 % fue emitido por caseros cuya intención era vender la propiedad.

El Ejecutivo irlandés sostiene que la nueva legislación contribuirá a elevar la oferta de vivienda, mientras que sus críticos han advertido de que las medidas encarecerán los alquileres.

El organismo regulador reveló asimismo que el precio promedio del alquiler en Irlanda para nuevos contratos se sitúa ahora en 1.755 euros al mes, lo que representa un aumento anual del 5 %.

Por zonas, las más cara con diferencia corresponde al condado Dublín con 2.322 euros mensuales. EFE

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