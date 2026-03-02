Los excesos del ‘Stronato’ en Paraguay quedan al desnudo en el filme ‘Golpe’

3 minutos

Ron González

Asunción, 2 mar (EFE).- Los excesos que reinaron durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) en Paraguay quedan al desnudo en el filme ‘Golpe’, que recientemente inició su segunda etapa de grabaciones y sus realizadores planean exhibir en el circuito comercial de cines en los primeros meses de 2027.

La trama de la cinta, que está basada en hechos reales, retrata el derroche y el lujo que imperaban en los festejos de los hijos de la élite política y económica paraguaya en 1989, el último año que Stroessner detentó el poder.

«La película está inspirada en un mito urbano de Ciudad del Este -urbe conlidante con Brasil- de la noche que cae la dictadura, un mito muy conocido», dijo a EFE el guionista y codirector de la cinta, el paraguayo Nicolás García Hume (7 Cajas, El Reino, DNA do Crime).

El cineasta hace referencia a los relatos populares sobre una salvaje fiesta en una mansión de Ciudad del Este protagonizada por los herederos de la élite que sostenía a Stroessner, solo horas antes de que el dictador fuera depuesto tras el golpe militar de los días 2 y 3 de febrero de 1989.

Las opiniones sobre este mito están divididas: para algunos, los jóvenes estaban en Ciudad del Este para alistar sus celebraciones de Carnaval, mientras que otros señalan que los enviaron allá para alejarlos de la capital Asunción antes de la rebelión militar.

El detalle que no varía, sin importar quién relate el mito, es que la fiesta estuvo marcada por el sexo, el consumo de alcohol y excesos de diversa índole.

Esta constante también permea la película, en la que «hay muchas escenas de sexo», reveló a EFE la codirectora y coordinadora de intimidad de la producción, la argentina Romina Tamburello.

La realizadora rosarina, que definió la película como «un thriller erótico basado en una historia real», apuntó que los espectadores se encontrarán con una obra que tiene «una estética muy particular y un preciosismo» únicos.

«Les va a encantar», aseguró.

Una película, tres países

Bajo la dirección de García Hume y Tamburello, intérpretes de Paraguay, Argentina y Brasil dan vida a los personajes de la cinta.

El equipo técnico también tiene miembros de estos tres países, que hace 156 años se enfrentaron en la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), un conflicto que diezmó a Paraguay y permanece en el recuerdo de sus ciudadanos.

«Yo creo que vamos a eliminar cualquier clase de resentimiento que hubo con la guerra, vamos a poder ser hermanos, se acabaron los resentimientos con Golpe», afirmó García Hume entre risas.

El elenco lo integran Luciana Grasso (Arg), Victorio D’Alessandro (Arg), Lala Brillos (Arg), Lucas D’Amario (Arg), Brenda Villoslada (Arg), Martín Oviedo (Py), Mía Flores Pirán (Arg), Mauricio Martínez (Py), Ana Celina (Py), Jazmín Benítez (Py), Martín Slipak (Arg), Camila Ortiz, Nicolás García Hume (Py), Alex Nader (Br), Amparo Velázquez (Py), Kiko Pissolato (Br) y Tássia Dhur (Br).

«Son actores increíbles», destacó Tamburello, al tiempo que consideró como un sueño cumplido su viaje a Paraguay, un país que consideró tiene «paisajes increíbles», para codirigir las grabaciones.

En paralelo a la película, un equipo filma una serie detrás de cámaras de cinco capítulos que persigue mostrar los desafíos que enfrentaron los actores y realizadores.

«Se podrán ver distintas situaciones que surgieron durante la filmación: desde el uso de escenografía y objetos de lujo hasta anécdotas como la cantidad de elementos costosos que se rompieron durante las tomas», relató García Hume citado en una nota de prensa sobre el filme. EFE

rgc/lb/eav

(foto)