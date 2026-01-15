Los grandes bancos de EE. UU. cierran 2025 con ingresos anuales al alza

Nueva York, 15 ene (EFE).- Los grandes bancos de Estados Unidos, como JPMorganChase, Bank of America o Wells Fargo, cerraron 2025 con los ingresos anuales al alza, a pesar de que el beneficio neto de algunas de las entidades se vio reducido, de acuerdo con los resultados publicados esta semana.

JPMorganChase, el mayor grupo bancario del país, aumentó sus ingresos un 3 %, hasta los 185.581 millones de dólares. Sin embargo, cerró el año con un beneficio neto de 57.048 millones de dólares, un 2 % menos que en 2024, cuando marcó un récord.

Esta situación se repitió en los números del cuarto trimestre, los datos que más siguen los inversores, ya que ganó 13.025 millones de dólares, un 7 % menos que un año antes, aunque los ingresos subieron un 7 %, hasta 46.767 millones.

Por su parte, Bank of America mejoró en ambas cuentas: ganó un 13 % más que el año anterior, hasta llegar a los 30.509 millones de dólares, y mejoró sus ingresos un 6,84 % en tasa interanual, hasta llegar a 113.097 millones de dólares.

Solo en el último trimestre, el beneficio del banco creció un 12,35 %, hasta los 7.647 millones de dólares,y los ingresos un 7,15 %, hasta 28.367 millones.

La cuarta mayor entidad bancaria del país, Wells Fargo, también firmó un buen ejercicio en 2025 después de eliminar en junio el límite de activos que se le ha aplicado durante siete años.

Su resultado neto creció un 8,2 % más que el año anterior, hasta los 21.338 millones de dólares, y su beneficio neto durante el cuarto trimestre fue de 5.361 millones de dólares, un 5,55 % más que un año antes.

Sin embargo, esta cifra fue un 4 % inferior al resultado del tercer trimestre de 2025.

Los bancos de inversión mejoran más de un 20 %

Los principales bancos de inversión, Goldman Sachs y Morgan Stanley, cerraron el 2025 con beneficios netos de más de un 20 % mayores que en los ejercicios del año anterior.

Goldman obtuvo un beneficio neto de 17.180 millones de dólares, lo que supone un incremento del 20,3 % desde el año anterior, gracias al crecimiento del 9 % de sus ingresos en el ejercicio.

La entidad anotó unos ingresos de 58.280 millones de dólares, un 9 % más que los 53.512 millones de 2024.

Solo en el último trimestre del año ganó un 12,3 % más que en el mismo periodo del 2024, 4.620 millones de dólares. Aun así, sus ingresos en esos meses se redujeron un 3 % hasta 13.450 millones de dólares.

Morgan Stanley ingresó un 26 % más que el año anterior, y 4.397 millones de dólares en el cuarto trimestre, un 18,4 % más que en el mismo de un año antes.

El banco de inversión con sede en Nueva York logró un nuevo récord en su facturación neta con 70.645 millones de dólares, un 14,4 % más que un año antes.

La entidad cerró el año con resultados récord en renta variable, así como sólidos ingresos en banca de inversión, por la mayor actividad de clientes y también en renta fija.

BlackRock ingresa un 19 % más que en 2024

Por último, el fondo de inversiones BlackRock, el mayor gestor de activos en el mundo, obtuvo un beneficio neto de 5.553 millones de dólares en 2025, un 13 % menos que el año pasado.

En cambio, si se comparan los ingresos con los del año anterior, en 2025, el fondo creció un 19 %, hasta los 24.216 millones de dólares.

BlackRock firmó un último trimestre con beneficios a la baja, un 33 % menos que el mismo periodo del año anterior, pero sus ingresos aumentaron un 23 %, hasta los 7.008 millones de dólares.

Pese al buen estado general de las cuentas, Wall Street reaccionó a la baja tras la publicación de los resultados, especialmente de los bancos.

Se espera que este año el consumo tome el protagonismo gracias a posibles recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) y a medidas fiscales que puedan beneficiar a los hogares.

Aun así, los inversores estarán pendientes a la evolución de la propuesta del presidente, Donald Trump, de limitar los intereses de las tarjetas de crédito al 10 % durante un año, que podría afectar a clientes de riesgo y a ciertos emisores. EFE

