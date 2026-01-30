Los grupos armados ilegales crecen 23,5 % en Colombia y cuentan con más de 27.000 miembros

3 minutos

Bogotá, 30 ene (EFE).- Los grupos armados ilegales van en aumento en Colombia y al cierre de 2025 contaban con más de 27.000 integrantes, lo que supone un crecimiento del 23,5 % respecto al año anterior, según revela un informe publicado este viernes por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

«Colombia arranca este año electoral con un panorama de seguridad más frágil que el de años anteriores. Lejos de contenerse, el conflicto armado se ha intensificado, los grupos ilegales han crecido en número y poder y el Estado sigue teniendo dificultades para recuperar el control en amplias zonas», señala el estudio.

Según la FIP, «una de las señales más preocupantes del deterioro de la seguridad es el fortalecimiento sostenido de los grupos armados», que a diciembre de 2025 «sumaban más de 27.000 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo», cifra que considera récord y que supone unos 5.000 más que en 2024.

El estudio añade que el grupo más numeroso es el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, que cuenta con 9.840 miembros, un 30 % más que en 2024, seguido por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 6.810 integrantes, lo que significa un crecimiento interanual del 9 %.

El Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de la FARC -liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia-, tiene en sus filas 4.019 personas (+23 %), mientras que su rival, denominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), cuenta con 2.958 integrantes (+22 %).

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que se escindió de la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC, ya tiene 2.089 miembros (+25 %) y supera a esta última, que aunque creció un 15 %, tiene 534 integrantes.

Las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) tienen 620 miembros, mientras que los Comuneros del Sur, que se separaron del ELN y son el grupo que más ha avanzado en negociaciones de paz con el Gobierno, tienen 251 integrantes en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, su área de operación.

Causas de la expansión ilegal

Según la FIP, la expansión de los grupos armados ilegales tiene tres razones básicas: «las campañas de expansión territorial y el fortalecimiento de su gobernanza local, la presión derivada de nuevas disputas -producto de fracturas internas y de una mayor ofensiva de la fuerza pública- y, finalmente, la adopción de nuevas formas de reclutamiento, como el ofrecimiento de salarios y otros incentivos, entre ellos bonos y vacaciones».

«Ni las acciones militares, ni las negociaciones, ni la oferta de sometimiento individual han logrado reducir la capacidad de reclutamiento y recomposición de todos los grupos», agrega el estudio.

La FIP añade que «en 2025, las disputas entre los grupos armados alcanzaron su nivel más alto en los últimos 10 años», pues los enfrentamientos aumentaron un 34 % frente a 2024, al pasar de 86 a 115.

«Este repunte está relacionado con la ruptura de acuerdos que antes permitían la coexistencia entre estos grupos», como en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde desde hace un año se enfrentan el ELN y el Frente 33 por el control territorial y de las rutas para el tráfico de drogas. EFE

joc/pc/rf