The Swiss voice in the world since 1935

Los hutíes de Yemen reivindican el disparo de un misil contra Israel, interceptado por el ejército

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El ejército israelí informó el jueves que interceptó un misil procedente de Yemen, reivindicado por los rebeldes hutíes, que llevan a cabo regularmente ataques contra Israel en apoyo, según ellos, a la población de Gaza.

«Las fuerzas aéreas israelíes interceptaron hace poco un misil lanzado desde Yemen», indicaron los militares en un comunicado.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, afirmó más tarde que los insurgentes habían querido atacar el aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, «con un misil balístico hipersónico».

Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, disparan con frecuencia proyectiles y drones contra territorio israelí en solidaridad con los palestinos.

Gaza se encuentra sumida en una guerra devastadora desencadenada por el ataque contra Israel perpetrado el 7 de octubre de 2023 por el movimiento islamista Hamás, aliado de los hutíes.

Israel ha llevado a cabo varios ataques de represalia en Yemen, dirigidos contra regiones controladas por los rebeldes, incluidos puertos del oeste del país y el aeropuerto de la capital, Saná.

Los hutíes también han atacado barcos supuestamente vinculados a Israel, en el mar Rojo y el golfo de Adén, como una forma de presionar por el fin de la guerra en Gaza.

bur-phs/jnd/arm/es/mas

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR