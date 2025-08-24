Los hutíes del Yemen dicen que los ataques israelíes no les disuadirán de su apoyo a Gaza

El Cairo, 24 ago (EFE).- El Gobierno de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen afirmó que los ataques lanzados este domingo por Israel contra Saná, la capital del país controlada por los insurgentes, no disuadirán al grupo de seguir con su apoyo a Gaza, por lo que continuarán llevando a cabo acciones contra territorio israelí.

«Estas brutales incursiones no disuadirán al gran pueblo yemení de su firme y legítima postura de apoyo pleno y absoluto a nuestro pueblo en la asediada Gaza, que está siendo sometido a un genocidio», afirmó el ministro de Información hutí, Hashem Sharaf Addin, en su cuenta oficial de X.

Dijo que Israel lanzó una «brutal agresión» contra la capital, Saná, en la que atacó «instalaciones vitales con su habitual criminalidad», lo que consideró una «flagrante agresión contra la soberanía del Yemen».

Israel tuvo como objetivo «una gasolinera en un intento de paralizar la vida y perturbar los medios de vida de los ciudadanos, creando una ilusión de victoria con las columnas de humo», señaló el ministro, quien añadió que este es un «nuevo episodio de la continua criminalidad sionista y un atroz crimen de guerra que se suma a su negro historial».

Estos ataques, según el funcionario hutí, provocaron «destrucción y un corte de electricidad».

El Ejército israelí bombardeó este domingo un complejo militar, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en Saná, supuestamente utilizados para «actividades militares» por los rebeldes, que controlan la ciudad.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, publicó en la red social X una fotografía donde sale junto al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, con el texto: «Observando cómo los aviones de la fuerza aérea atacan Yemen».

En su comunicado, las fuerzas israelíes defendieron su ataque contra la zona del palacio presidencial alegando que en el complejo «operan las fuerzas militares» de los insurgentes.

Los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, lanzan frecuentemente -en solidaridad, dicen, con los gazatíes y la masacre que sufre el enclave- misiles balísticos y drones contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados.

Los enfrentamientos comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.EFE

