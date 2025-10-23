Los indígenas de Ecuador suspenden las protestas ante una mayor represión anunciada por Noboa

La principal organización indígena de Ecuador anunció el miércoles el fin de los cortes de rutas que mantenía desde hace un mes como protesta contra el gobierno después de que el presidente, Daniel Noboa, dijera que planea endurecer la represión.

Al menos dos manifestantes han muerto, según oenegés de derechos humanos, en las protestas indígenas que empezaron el 22 de septiembre tras la eliminación del subsidio al diésel. La medida afecta especialmente en áreas rurales donde la pobreza golpea a 41% de la población.

«Hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria: el cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios», expresó el titular de la mayor organización indígena (Conaie), Marlon Vargas, en un video difundido por redes sociales.

El anuncio se dio horas después de que Noboa amenazara con tomar «una decisión más fuerte» para «abrir todas las vías entre hoy y mañana».

«Nos causa profunda preocupación», replicó Vargas, que denunció una «brutal represión ejercida» por los miles de policías y militares desplegados por Noboa para contener las protestas en los lugares más conflictivos.

Según Vargas los choques dejan «tres muertos, decenas de heridos y comunidades enteras viviendo bajo el miedo y la represión».

La carretera Panamericana que conecta con Colombia (norte) seguía cerrada por manifestaciones en varios tramos, de acuerdo con el servicio de emergencias ECU911.

Las protestas también dejan unos 300 heridos y 200 detenidos, según organizaciones de derechos humanos.

Vargas pidió a Noboa «desmilitarizar» territorios de pueblos originarios y la liberación de manifestantes arrestados.

En el pasado, reclamos sociales liderados por la Conaie derivaron en violentas manifestaciones en Quito que causaron el derrocamiento de tres mandatarios.

Los pueblos originarios representan casi 8% de los 17 millones de habitantes de Ecuador, según el último censo. Dirigentes indígenas afirman que de acuerdo con estudios suman un 25%.

