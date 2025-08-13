The Swiss voice in the world since 1935

Los independentistas de Nueva Caledonia rechazan un acuerdo que no prevé un referéndum

Este contenido fue publicado en
3 minutos

París, 13 ago (EFE).- La principal organización independentista de Nueva Caledonia ha rechazado este miércoles, como se esperaba desde hace días, el acuerdo firmado en julio con los favorables al mantenimiento de este territorio de Oceanía en Francia porque no contempla un nuevo referéndum de independencia.

En una conferencia de prensa en Noumea, la capital de Nueva Caledonia, uno de los principales responsables del Frente de Liberación Nacional Canaco (FNLKS), Dominique Fochi, ha justificado esa negativa por «la incompatibilidad» del acuerdo suscrito el mes pasado en Bougival, a las afueras de París, con «los fundamentos y el acerbo» del movimiento independentista.

«Es un rechazo en bloque», ha advertido Marie Pierre Goyetche, miembro también de la dirección del FNLKS, que ha añadido que no van a participar en el comité de redacción propuesto por el ministro francés de ultramar, Manuel Valls, para concretar el texto negociado en julio.

En lugar de eso, Goyetche explicó que lanzan «un llamamiento pacífico a nuestras fuerzas vivas para detener al Estado si pretende forzar la situación», lo que sería considerado «una línea roja».

En cualquier caso, los independentistas han dicho que se reunirán con Valls, que ante la evidencia de que el FNLKS iba a decir ‘no’ al acuerdo ha programado un viaje a Nueva Caledonia la semana próxima para tratar de salvar lo que presenta como «un compromiso histórico, fruto de meses de trabajo (…) con todas las delegaciones».

Su intención es decirle al ministro que quieren que se celebren elecciones provinciales el próximo mes de noviembre «para conocer la real legitimidad de unos y de otros» y a partir de ahí están «abiertos a la discusión con los que estén legitimados por las urnas».

Esas elecciones deberían haberse organizado en mayo de 2024 pero se aplazaron ante los disturbios que paralizaron Nueva Caledonia suscitados por la ampliación del cuerpo electoral cuestionado por los aborígenes canacos, que han pasado a ser minoría en ese archipiélago de unos 270.000 habitantes situado a 17.000 kilómetros de París.

El acuerdo de Bougival estipula que Nueva Caledonia no será independiente, pero sí «un Estado inscrito en la Constitución de la República francesa que podrá ser reconocido por la comunidad internacional» y contempla una transferencia de algunas competencias, entre las que podrían estar la diplomacia, la justicia y la moneda.

Pero excluye la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación, después de los tres celebrados en 2018, 2020 y 2021, en los que ganó el ‘no’, con llamamientos al boicot de organizaciones de representación de los canacos. EFE

ac/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR