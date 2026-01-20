Los juveniles clasifican a Peñarol a las semifinales de la Copa de la Liga de verano

1 minuto

Montevideo, 19 ene (EFE).- Peñarol se clasificó este lunes a las semifinales de la Copa de la Liga de verano al vencer por 1-0 a Racing con varios jugadores juveniles en su once y el entrenador de la tercera división, Julio Mozzo, en el banquillo.

Un gol de Brandon Álvarez a los 19 minutos bastó para sellar el triunfo y la clasificación. El atacante aprovechó una asistencia de Luciano González y un fallo defensivo.

Racing buscó el empate con insistencia, pero no pudo, ni con la ventaja númérica durante 30 minutos por la expulsión de Santiago Benítez.

Con Mozzo, el equipo de tercera división de Peñarol se consagró bicampeón uruguayo de la categoría en 2025.

Diego Aguirre continuó trabajando con el primer equipo, que el p21 de enero se medirá con Colo Colo en un partido de pretemporada correspondiente a la Serie Río de la Plata.

La Copa de la Liga AUF, un torneo amistoso que reunió a los 16 equipos que disputarán la Liga Uruguaya de este año, continuará con las semifinales, teniendo en cuenta que doce equipos ya fueron eliminados y los últimos cuatro disputarán el título.

Nacional se enfrentará con Progreso y Peñarol con Boston River.

En caso de que los dos equipos más grandes de Uruguay accedan a la final, dicho encuentro definirá no solo la Copa de la Liga, sino también la Supercopa Uruguaya, primer título oficial de la temporada. EFE

