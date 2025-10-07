Los lanzadores McKenzie y Rayo reformarán a las Águilas Cibaeñas dominicanas

2 minutos

Santo Domingo, 6 oct (EFE).- Los lanzadores Triston McKenzie y Óscar Rayo reforzarán a las Águilas Cibaeñas en el campeonato de béisbol profesional que comenzará el 15 de octubre, informó el equipo este lunes.

El estadounidense McKenzie, de 28 años, cuenta con seis temporadas en las Grandes Ligas. Su debut fue en 2020 con los Guardianes de Cleveland. Posee un repertorio variado que incluye recta de 94 millas por hora, slider de 88 y curva de 84, dijo la gerencia de las Águilas en un comunicado.

Su mejor campaña fue en 2022, cuando registró marca de 11-11 con efectividad de 2.96 en 191.1 entradas, para los Guardianes.

Ese año ponchó a 190 bateadores, incluido un partido de 14 abanicados contra los Medias Blancas de Chicago, a quienes también había recetado 8 ponches consecutivos en un enfrentamiento previo.

En su paso por las Grandes Ligas acumula 80 aperturas, con 462 ponches en 442 entradas lanzadas, récord de 21-29 y efectividad de 4.07.

«Triston es un lanzador con probada capacidad para dominar a nivel de Grandes Ligas. Su habilidad para ponchar y su experiencia serán activos muy importantes, ya sea en nuestra rotación o en el ‘bullpen'», dijo el gerente general del equipo, Gian Guzmán.

Mientras que el nicaragüense Rayo, lanzador zurdo de 23 años, ha mostrado gran control y progreso constante en las ligas menores de los Reales de Kansas City. Su más reciente participación fue con la filial Doble-A Northwest Arkansas Naturals.

Rayo se destacó en Clase A Fuerte en 2024 con efectividad de 2.13 y ‘WHIP’ de 1.05 en 84.2 entradas lanzadas. En cinco temporadas en ligas menores ha trabajado 308.1 episodios, con récord de 16-7, efectividad de 2.95 y 286 ponches, para un promedio de 8.3 por cada nueve entradas.

El ‘WHIP’ mide cuántos corredores permite un lanzador por cada entrada de trabajo. Se obtiene tras sumar los hits y las bases por bolas permitidos y dividirlos en los episodios lanzados. Mientras más bajo es el ‘WHIP’ mayor es el rendimiento del serpentinero. EFE

