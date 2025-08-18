Los legisladores de Paz y Quiroga deberán crear «alianzas» para gobernar en Bolivia

Daniela Romero

La Paz, 18 ago (EFE).- Después de que los resultados preliminares de las elecciones generales en Bolivia anunciaron un inédito balotaje entre los opositores Rodrigo Paz Pereira y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, ambos candidatos deberán crear «alianzas y pactos» en el Legislativo para garantizar la gobernabilidad, ya que ninguno de los partidos logrará mayoría absoluta.

El analista político Marcelo Silva dijo a EFE que «ineludiblemente el próximo Gobierno tendrá que realizar pactos y alianzas políticas para establecer criterios de gobernabilidad».

El conteo rápido de la empresa Ipsos Ciesmori establece una composición de la Cámara de Senadores sin mayoría absoluta en la que el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que tiene como candidato a Paz, obtendrá 13 senadores; seguido de la alianza Libre, de Quiroga, que alcanzará 11 senadores.

Por su parte, la alianza Unidad que representa al empresario Samuel Doria Medina tendrá seis senadores y Autonomía para Bolivia – Súmate, del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, alcanzará a tener la presentación de un senador.

Quedan cinco escaños por definir, pero con presencia de la oposición sin representación de partidos del oficialismo.

Algo similar ocurre con la Cámara de Diputados que tendrá 45 representantes del PDC, 37 de la alianza Libre y 28 de la alianza Unidad, lo que demuestra que el primero no tendrá mayoría absoluta.

El partido Autonomía para Bolivia-Súmate obtendrá seis escaños, Alianza Popular que postuló al oficialista Andrónico Rodríguez tendrá 5 diputados y el Movimiento al Socialismo (MAS) que representó al exministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, tendrá la representación de un solo legislador.

Hay ocho escaños por definir, pero también les corresponderá a los opositores y no a los partidos oficialistas.

«Es probable que incluso esa capacidad de llegar a acuerdos políticos tenga que ser entre tres actores, los tres primeros lugares, debido a la dimensión de medidas y reformas que se tienen que tomar de ingreso», señaló.

A su juicio, el nuevo Gobierno tendrá que apuntar a tener una «coalición» con los dos partidos que le siguen debido a que hay leyes, designaciones y reformas constitucionales que implican una aprobación de dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa.

Por el sorpresivo resultado electoral que le da un primer lugar a Paz, aún no hay candidatos a diputados o senadores «que sean visibles» para ocupar alguna presidencia o jefatura de bancada.

Lo que está claro, según Silva, es que el candidato opositor tendrá que moverse entre elegir a personas de su confianza y considerar a gente del PDC, con el cual postuló a la Presidencia sin ser el jefe del bloque.

«La apuesta regional de la alianza Libre, de Jorge Quiroga (2001-2002), podría ser Branko Marinkovic como cabeza de alguna representación parlamentaria, pero no olvidemos que la ley dice que la primera mayoría tiene el control de las cámaras (Diputados y Senadores), y en este caso le corresponde al PDC», añadió Silva.

En la última gestión legislativa, que se conformó tras los comicios de 2020, el MAS obtuvo 21 de los 36 senadores, por encima de los 11 alcanzados por la opositora Comunidad Ciudadana (CC), que lidera el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), y de los 4 de la también alianza opositora Creemos, del suspendido gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Asimismo, desde 2020 el MAS dominó la Cámara de Diputados con la presencia de 75 asambleístas, casi el doble de los representantes de CC, que obtuvo 39 diputados, y por encima de los legisladores de Creemos que llegaron a 16.

Por primera vez en varias legislaciones el MAS no será mayoría ni contará con una representación importante.EFE

